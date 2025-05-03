T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/111 Esas



Davacı tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince ;

Davaya konu Tokat ili Merkez ilçesi Çat Kasabası Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 212 ada, 1 parsel (212 ada 324 nolu parselin güneyinde bulunan boşluk) sayılı taşınmazın 03.10.2024 tarihli fen ve harita bilirkişisi ortak raporunda A harfi ile gösterilen 223.70 m²'lik kısım ve B harfi ile gösterilen 32.88m²'likkısım Niyazi Yılmaz adına TMK 713 md.istinaden tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/111 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 12/02/2025