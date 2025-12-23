T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/860 esas sayılı dosyasında Dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Ulucami Mahallesi 324 ada, 3 Parsel nolu taşınmaz olduğu,

-Malikinin:

Güven DEMİR (TC: 54472462644) olduğu,

Mahkememizin 2025/862 esas sayılı dosyasında Dava konusu taşınmazın Tokat ili, Merkez ilçesi, Ulucami Mahallesi 324 ada, 6 Parsel nolu taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin;

Rüstem Kaya, Adem Kaya (TC: 18653193444), Yasemin Sayıbaş Akyüz (TC: 46081278006), İlknur Lider (TC: 16859837322), Pakize Sayıbaş (TC: 46087277898), Asuman Özbay (46078278170), Yurdagül Sayıbaş (46084277952)olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,

-Maliklerinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiğini,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalılara/vasilere tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur.19/12/2025