T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/351-352 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



2025/351 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı Köyü 125 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Kemal Dündar, Ekrem Dündar, Ayşet Dündar, Fikriye Turgut, Ali Adıgüzel olduğu,

2025/352 Esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Pınarlı Köyü 101 ada 154 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Merve Uzun, Hatice Kaçmaz, Meryem Çelik, Sibel Yıldız, Medine Çelik, Nurettin Çelik, Nuri Çelik, Berat Çelik ve Bahattin Çelik olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin,

-Açılacak davalarda husumetin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi geretiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 17/10/2025