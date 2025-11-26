T.C. TOMARZA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TOMARZA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Tomarza İlçe, 2.Mıntıka Mahalle/Köy, 715 Ada, 13 Parsel,
Adresi : Kayseri İli, Tomarza İlçesi, 2. Mıntıka Mah., 715 Ada, 13 Parsel, Tomarza / KAYSERİ
Yüzölçümü : 38.233,37 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar planı içinde, yerleşik konut alanında.
Kıymeti : 7.646.674,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:10
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Tomarza İlçe, Cumhuriyet Mahalle, AŞAĞI Mevkii, 2251 Ada, 26 Parsel,
Adresi : Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Cumh. Mah., 2251 Ada, 26 Parsel, Tomarza / KAYSERİ
Yüzölçümü : 449,36 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 329.680,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:40
24/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.