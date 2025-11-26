Örnek No:55*

T.C.

TOMARZA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Tomarza İlçe, 2.Mıntıka Mahalle/Köy, 715 Ada, 13 Parsel,

Adresi : Kayseri İli, Tomarza İlçesi, 2. Mıntıka Mah., 715 Ada, 13 Parsel, Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü : 38.233,37 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar planı içinde, yerleşik konut alanında.

Kıymeti : 7.646.674,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Tomarza İlçe, Cumhuriyet Mahalle, AŞAĞI Mevkii, 2251 Ada, 26 Parsel,

Adresi : Kayseri İli, Tomarza İlçesi, Cumh. Mah., 2251 Ada, 26 Parsel, Tomarza / KAYSERİ

Yüzölçümü : 449,36 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 329.680,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:40

24/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.