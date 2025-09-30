T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının13/01/2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.12/09/2025

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak

Alanı(m²) Duruşma

Saati 1 2025/32 Karşular Mahallesi 420/31

420/29 Ali Paşa Kalyoncu, Samet Kalyoncu Gülay Boyacı, Hamdi Kalyoncu,

Hayri Kalyoncu, Saniye Kalyoncu 28,96

42,04 09:05 2 2025/36 Karşular Mahallesi 420/42 Ahmet Demirbaş, Asiye Cora, Ayşe Yıldırım, Bahtiyar Demirbaş, Fatma Kaçar, Gülay Boyacı, Hamdi Kalyoncu, Hayri Kalyoncu, İbrahim Demirbaş, Mustafa Demirbaş, Saniye Kalyoncu, Selami Demirbaş, Şengül Kalyoncuo, Ali Şanlıoğlu, Ali Paşa Kalyoncu,Ayşe Eyüpoğlu, Nuriye Köksal, Samet Kalyoncu, Serkan Kalyoncu, Suat Kalyoncu, 22,28 09.00