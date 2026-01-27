T.C. TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

TORUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/54 Esas

DAHİLİ DAVALI : ÖZLEM SULLIVAN - 12209628268



Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında dava konusu Gümüşhane ili, Torul ilçesi, Tuğrul bey mah. 209 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik davacı tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında,

Mahkememizce adresinizin tespitine yönelik olarak kolluğa yazılan yazıya verilen cevabi yazıda açık adresinizin tespit edilemediği anlaşılmakla ve adresinizin tespiti için yapılan tüm çalışmalara rağmen bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

03.06.2026 günü saat 09:20'de duruşma icra edilecek olup iş bu ilan tarihinden itibaren, 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız ise yine 2 hafta içinde mahkememize başvurmanız halinde cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak üzere bir defaya mahsus 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, ancak cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,

Ayrıca 13.12.2024 tarihli bilirkişi raporu uyarınca, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 704.572,20 TL olarak belirlenmesi gözetilerek bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü ve bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.21.01.2026