T.C. TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TOSYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO :2024/261 Esas

Kastamonu ili Tosya ilçesi Bayat Köyü 215 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile bu taşınmaza komşu aynı yer 214 ada 4,5 ve 6 parsel nolu taşınmazların arasında kalan dosyada mevcut 14.06.2025 tarihli Fen bilirkişileri Rıza Erdi DURSUN ile Haldun İKİS tarafından tanzim olunan raporun ekindeki krokide de A harfi ile 145.98 m2hesaplanan ve yol olarak gösterilen kısmın tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıtlı bulunan 215 ada 1 parsel sayılı taşınmaza eklenmek sureti ile tapuya kayıt ve tescil edilmesi istemli olarak davacı Hasan OKUYUCU tarafından Mahkememizde dava açılmış olup, bu yer ile ilgili hak iddia edenlerin delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/261 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.