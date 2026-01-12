T.C.

TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizde davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Encümeni'nin kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi içerisinde kalması nedeniyle davacı belediye adına tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2025/365 Esas Tapu kayıt maliki Ayşe (Miktat Kızı)'ye ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çömlekçi Mahallesi 635 ada 81 parsel sayılı 46,86 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 20/02/2026-10.23 2025/366 Esas Tapu kayıt maliki (İsmi Bilinmiyor-(tapu kaydında ismi bilinmiyor şeklinde yazılı))'a ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çömlekçi Mahallesi 635 ada 81 parsel sayılı 15,56 m² yüz ölçümündeki taşınmazın tamamı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 20/02/2026-10.25