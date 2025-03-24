T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/129 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Elemanlı Mahallesi

MEVKİİ : Barçın Deresi Mevkii

ADA NO : 105

PARSEL NO : 207

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.605,10 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Lokman ASLAN, Mehmet ASLAN, Seydi ASLAN, Cafer ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili

DURUŞMA GÜNÜ : 30/04/2025 günü saat 11:50



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/129 Esas sayısında dava açılmıştır.

İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/03/2025