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        T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.03.2025 - 00:00
        T.C.
        TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/129 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Elemanlı Mahallesi
        MEVKİİ : Barçın Deresi Mevkii
        ADA NO : 105
        PARSEL NO : 207
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 8.605,10 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Lokman ASLAN, Mehmet ASLAN, Seydi ASLAN, Cafer ASLAN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili
        DURUŞMA GÜNÜ : 30/04/2025 günü saat 11:50


        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/129 Esas sayısında dava açılmıştır.
        İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02194192