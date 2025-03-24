T.C. TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TUFANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/129 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Adana ili, Tufanbeyli ilçesi, Elemanlı Mahallesi
MEVKİİ : Barçın Deresi Mevkii
ADA NO : 105
PARSEL NO : 207
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.605,10 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Lokman ASLAN, Mehmet ASLAN, Seydi ASLAN, Cafer ASLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava Konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili
DURUŞMA GÜNÜ : 30/04/2025 günü saat 11:50
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/129 Esas sayısında dava açılmıştır.
İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.13/03/2025