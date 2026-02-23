T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/25



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEİAŞ ile davalı Hüseyin ALPARSLAN ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;

Dava konusu Tunceli ili merkez AlacıkKöyü 190 ada 10 parsel sayılı taşınmaz;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/25 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026