        T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.02.2026 - 00:00
        T.C. TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/25


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Davacı TEİAŞ ile davalı Hüseyin ALPARSLAN ile diğerleri arasında görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeni ile;
        Dava konusu Tunceli ili merkez AlacıkKöyü 190 ada 10 parsel sayılı taşınmaz;
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/25 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02406641