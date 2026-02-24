Canlı
        T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.02.2026 - 00:00
        T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/9 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Tunceli Merkez Batman Köyü 126 ada 30 parsel sayılı taşınmazın malikleri Haydar YILMAZ ve diğerleri adına kayıtlı taşınmazın enerji nakil hattı güzergahına rastlayan3.619,85 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili talebi ile dava açıldığı, duruşmasının 10/04/2026 günü saat 10:15 de Tunceli Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun m.14 de öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TEİAŞ adına tescil edileceği ve kamulaştırma bedelinin davalılar adına bankaya yatırılacağı 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca, ilan olunur. 20.02.2026

