T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİ

T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/2 Esas

DAVALI : CELİNE BORNE UMAY



Davacı Erdal UMAY tarafından Celine BORNE UMAY adına açılan Boşanma davasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:16/03/2026 günü saat: 10:45'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 Sayılı HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu T.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.