        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.01.2026 - 00:00
        T.C. TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/2 Esas
        DAVALI : CELİNE BORNE UMAY


        Davacı Erdal UMAY tarafından Celine BORNE UMAY adına açılan Boşanma davasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü:16/03/2026 günü saat: 10:45'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 Sayılı HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu T.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02379168