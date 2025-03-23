İ L A N

T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/70 Esas

20.03.2025

Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı (2. ilan) MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 9. Mıntıka Mahallesi, 984 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Ayşe: Abdullah karısı isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/804 Esas, 2013/1189 Karar sayılı, 18/11/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Ayşe: Abdullah karısı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2025/70 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ayşe: Abdullah karısı isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 20.03.2025



GAİP

AYŞE : ABDULLAH KARISI