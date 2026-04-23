T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO:2026/21 TEREKE

15614650480 TC.Kimlik nolu ALİ BAŞTAN'ın terekesinin; Turgutlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/04/2026 Tarih ve 2025/1284 Esas 2026/374 Karar sayılı kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.