Örnek No:55*

T.C.

TURGUTLU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/33 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Dalbahçe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 307 Ada, 1 Parsel Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 371,86 m2

İmar Durumu :02/06/2026 tarihli cevabi yazı ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşim Alanı" içerisinde kaldığı ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.287.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Dalbahçe Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 308 Ada, 6 Parsel Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 9.271,35 m2

İmar Durumu :02/06/2026 tarihli cevabi yazı ile "1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 9.271.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:17

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Dalbahçe Mahallesi, Etteller Mevkii, 142 Ada, 14 Parsel Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 22.335,39 m2

İmar Durumu : 02/06/2026 tarihli cevabi yazı ile "1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 11.167.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:17

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Dalbahçe Mahallesi, Kocaalan Daloğlu Bahçesi Mevkii, 127 Ada, 30 Parsel Turgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 5.138,17 m2

İmar Durumu :02/06/2026 tarihli cevabi yazı ile "1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.644.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:36

30/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.