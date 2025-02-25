T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TÜRKOĞLU
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/122 Esas
Konu : İLAN TUTANAĞI
04.02.2025
İLAN TUTANAĞI
Davacı , ADİL PAKSOY ile Davalı , MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesine Kain;
Doğusu: Hali Arazi (herhangi bir kullanım olmayan yer), Batısı: Teyfik PAKSOY'a ait tapusuz yer, Kuzeyi: Salih DİZİBÜYÜK'e ait tapusuz yer ve Güneyi: Hali Arazi (herhangi bir kullanım olmayan yer)söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan, yerdir.
Dava konusu "A" olarak gösterilen yer 32867.65 m² lik yer olup Davacı "ADİL PAKSOY" adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.