T.C.

TÜRKOĞLU

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/122 Esas

Konu : İLAN TUTANAĞI

04.02.2025



İLAN TUTANAĞI

Davacı , ADİL PAKSOY ile Davalı , MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesine Kain;

Doğusu: Hali Arazi (herhangi bir kullanım olmayan yer), Batısı: Teyfik PAKSOY'a ait tapusuz yer, Kuzeyi: Salih DİZİBÜYÜK'e ait tapusuz yer ve Güneyi: Hali Arazi (herhangi bir kullanım olmayan yer)söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan, yerdir.

Dava konusu "A" olarak gösterilen yer 32867.65 m² lik yer olup Davacı "ADİL PAKSOY" adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.