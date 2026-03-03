T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.

TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/111 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü : 09/04/2026 günü saat 11:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2026

Davalı Ayhan TUMÇER vasisi Hikmet TUMÇER- 59677253622 T.C. Kimlik numaralı, Muş ili, Malazgirt ilçesi, Bahçe mah/köy, ** Cilt, * Aile sıra no, 96 sırada nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Gögerçin'den olma, 18/02/1974 doğumlu,