İ L A N

T.C.

TUZLUCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/4 Ort. Gid. Satış

Memurluğumuzca Tuzluca Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/12/2024 tarih ve 20223/12 Esas, 2024/321 sayılı kararı ile Iğdır İli, Tuzluca ilçesi, Ortabucak Köyü 108 ada 44, 63, 110 ada 2, 29, 31, 113 ada 16, 131 ada 2, 141 ada 14, 96, 118, 127, 145, 151 parsel sayılı taşınmazların umum arasında açık arttırma suretiyle 31/03-01/04-02/04/2026 günü saat 10:00' dan itibaren 1. Açık arttırmalarına başlanılacağı, 07-08-09/04/2026 günü saat 10:00' dan itibaren satışlarının son bulacağı, 1. Açık arttırmada koşullarının yerine gelmemesi halinde 2. Açık arttırmanın 28-29-30/04/2026 günü saat 10:00' dan itibaren başlayacağı ve 05-06-07/05/2026 günü saat 10:00 dan itibaren son bulacağı, satışlara ilişkin bilgilerin ilan.gov.tr ve satışa başlama tarihinden bir ay önce de esatis.uyap.gov.tr internet adreslerinden ilan edileceği ve satış işlemlerinin esatis.uyap.gov.tr adresinden yapılacağının hissedar mirasçısı 619******66 T.C. Kimlik Nolu, Şa*****s ve Şö***e oğlu, 1953 d.lu Kazanfer AKKUŞ ve 620******50 T.C. Kimlik Nolu, Şa*****s ve Şö***e oğlu, 1953 d.lu Lala AKKUŞ' a tebliğinin gerektiği. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen adı geçenlerin adreslerine ulaşılamadığından tebligat yapılamadığı, mirasçı hissedarlar Kazanfer ve Lala AKKUŞ' a memurluğumuzca yapılacak olan 1. Ve 2. Açık arttırma tarihlerinin tebliğine ilanen karar verilmiş olup; yukarıda ada parsel numaraları bildirilen taşınmazların satışına ilişkin olarak; 7 gün içerisinde Tuzluca Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunula bileceği, iş bu ilanın Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.