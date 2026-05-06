T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
İLİ
|
İLÇESİ
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
CİNSİ
|
YÜZÖLÇÜMÜ(m2)
|İDARE PAYI(m2)
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDELİ
|KDV BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|Bursa
|Orhangazi
|Cihanköy
|0
|1002
|Zeytinlik
|121,37 m²
|121,37 m²
|Tarla
|153.779,43 TL
|%10
|4.613,38 TL
|18.05.2026
|10:00
|Bursa
|Orhangazi
|Cihanköy
|0
|1003
|Zeytinlik
|898,71 m²
|898,71 m²
|Tarla
|1.138.692,53 TL
|%10
|34.160,78 TL
|18.05.2026
|10:15
|Bursa
|Orhangazi
|Cihanköy
|0
|1004
|Tarla ve Zeytinlik
|133,85 m²
|133,85 m²
|Tarla
|169.591,97 TL
|%10
|5.087,76 TL
|18.05.2026
|10:30
|Bursa
|Orhangazi
|Cihanköy
|0
|1005
|Zeytinlik
|6.564,73 m²
|6.564,73 m²
|Tarla
|8.317.709,85 TL
|%10
|249.531,30 TL
|18.05.2026
|10.45
- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
- İhale Dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer (Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:286 16330 Yıldırım/BURSA) adresinde ihale dokümanları görülebilir ve şartnameler aynı adresten ayrı ayrı 2400 TL karşılığı satın alınabilir.
- İhalelere katılabilmek için;
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. )
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
- Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi
- Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
- İhale ile ilgili giderler (Teklif bedeli üzerinden %10 KDV ile 0,00948 oranında damga vergisi, 0,00569 karar damga vergisi ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.