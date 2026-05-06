Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI  BAKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 23:50
        T.C.
        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

        İLİ
        İLÇESİ
        MAHALLE
        ADA
        PARSEL
        CİNSİ
        YÜZÖLÇÜMÜ(m2)        		 İDARE PAYI(m2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ KDV BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
        Bursa Orhangazi Cihanköy 0 1002 Zeytinlik 121,37 m² 121,37 m² Tarla 153.779,43 TL %10 4.613,38 TL 18.05.2026 10:00
        Bursa Orhangazi Cihanköy 0 1003 Zeytinlik 898,71 m² 898,71 m² Tarla 1.138.692,53 TL %10 34.160,78 TL 18.05.2026 10:15
        Bursa Orhangazi Cihanköy 0 1004 Tarla ve Zeytinlik 133,85 m² 133,85 m² Tarla 169.591,97 TL %10 5.087,76 TL 18.05.2026 10:30
        Bursa Orhangazi Cihanköy 0 1005 Zeytinlik 6.564,73 m² 6.564,73 m² Tarla 8.317.709,85 TL %10 249.531,30 TL 18.05.2026 10.45

        1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
        2. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
        3. İhale Dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer (Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:286 16330 Yıldırım/BURSA) adresinde ihale dokümanları görülebilir ve şartnameler aynı adresten ayrı ayrı 2400 TL karşılığı satın alınabilir.
        4. İhalelere katılabilmek için;
          1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. )
          2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
          3. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
          4. Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi
          5. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
        5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
        6. İhale ile ilgili giderler (Teklif bedeli üzerinden %10 KDV ile 0,00948 oranında damga vergisi, 0,00569 karar damga vergisi ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
        7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02463845