T.C.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü



İHALE İLANI



Aşağıda belirtilen reklam ünitelerinin işletme hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ve 40.maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 17/12/2025 mesai bitimine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını idareye teslim etmesi gerekmektedir.



Kiraya verilen : Ümraniye Belediyesi sınırları içinde bulunan 11 adet 2'li

billboard, 129 adet billboard, 10 adet gianboard, 8 adet parapet,

11 adet köprüler ve 21 adet megalight olmak üzere 190 adet

reklam ünitelerinin kiralanması,

Mevkii : Ümraniye ilçe sınırları içerisinde

Kira süresi : 1 yıl

Kira tutarı (aylık) : 500.000,00 TL+KDV/AY

Tahmin edilen bedel : 1 yıllık peşin 6.000.000,00 TL+KDV

Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.

Şartname Bedeli : 2.000,00 TL

İhale Gün ve saati : 18/12/2025 saat: 10:00

İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu



İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. a10) Toplam ciro; 2024 yılı gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olup, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; teklif edilen bedelin % 25 inden az olmaması gerekir. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. a11) Bilanço veya eşdeğer belgeler; Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; 2024 yılını gösterecek bilanço veya eşdeğer belgelerde, ı) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), ıı) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), ııı) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Ayrıca İsteklilerin Sermayelerinin en az 30.000.000,00-TL (otuzmilyon Türk Lirası) olması zorunludur. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. b10) Toplam ciro; 2024 yılı gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı olup, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; teklif edilen bedelin % 25 inden az olmaması gerekir. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. b11) Bilanço veya eşdeğer belgeler; Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; 2024 yılını gösterecek bilanço veya eşdeğer belgelerde, ı) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), ıı) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), ııı) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Ayrıca İsteklilerin Sermayelerinin en az 30.000.000,00-TL (otuzmilyon Türk Lirası) olması zorunludur. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Madde 10- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.



Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.



Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.



Duyurulur.