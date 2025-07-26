T.C. ÜRGÜP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ÜRGÜP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/150 Esas

DAVACI : MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN ÜRGÜP MALMÜDÜRLÜĞÜ - Ürgüp Hükümet Konağı Ürgüp/ NEVŞEHİR

DAVALILAR : 1- AHMET ÇAKIR-47005689458 - No:207Taşkınpaşa Köyü Ürgüp/ NEVŞEHİR

2- MEHMET ALİ ÇAKIR-46996689782 - No:207 Taşkınpaşa Ürgüp/ NEVŞEHİR

3- TAŞKINPAŞA KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ - Taşkınpaşa Köyü Ürgüp/ NEVŞEHİR



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Kadastral Parselin İhyası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz dosyasında davacı hazine ile davalılara ait Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Taşkınpaşa Köyü Köyü Harman Mevkii 161 Ada 1 nolu Parsel ile 153 Ada 14 Parsel numaraları taşınmaza ilişkin tapu kaydının iptali ile kadastro öncesindeki tapu durumuna göre tesciline karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Dava konusu taşınmazlarla ilgili keşif sonrasında alınan ekte bulunan krokide yol kısmı tescil harici alanda kaldığından TMK'nın 713/4 ve 5.fıkraları gereğince ilan edilmesine karar verildiğinden;

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/150 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 07/05/2025