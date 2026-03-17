T.C.

URLA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



06.03.2026

İLAN



ESAS NO : 2021/109 Esas



DAHİLİ DAVALI: EDİT ESKİNAZİ, TC: 43192519936 İZZETTİN MEVKİİ YELALTI MAHALLESİ Urla / İZMİR



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize sunulan 22.12.2025 tarihli aşağıda özetlenmiş bilirkişi raporu ve yeni duruşma gün 07.04.2026 ve saat 11:50 olmak üzere Edit Eskinazi'ye ilanen tebliğ olunur.

30.04.2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yeniden bazı düzenlemeler yapılmış, 6537 sayılı Kanun m. 4 ile değişik TKAKK m. 8’de, tarım arazilerinin asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altında bölünmeyeceği, bu büyüklüğe ulaşmış arazilerin ise bölünemez eşya niteliğinde olduğu düzenlenmiş, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8. maddesinin değişik (b) bendine göre; mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devrinin esas olduğu öngörülmüş, 5403 sayılı Kanunun 8. maddesinde 30.04.2014 tarihli ve 6537 sayılı Kanunun 4. maddesi ile yapılan ve 15.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle "Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz..." şeklinde düzenleme yapılmıştır. 6537 Sayılı Kanunun 8/İ maddesinde; "Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir . Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır" denmekte olup, Tarım arazisi niteliğinde olan taşınmazın ivaz ilavesi ile dahi aynen bölünerek paylaştırılması (taksimi) mümkün değildir. ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR." şeklinde rapor sunulmuştur.