T.C. URLA İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, ŞİRİNKENT Mahalle/Köy, biçeralanı mevkii Mevkii, 3937 Ada, 10 Parsel, İzmir İli Urla İlçesi, Şirinkent Mahallesi, Biçeralanı Mevkii 3937 ada 10 parsel sayılı, 6.955,99 m2 alanlı ?İki Ev ve Damı Havi Bağ ve Zeytin Ağaçlı Tarla? nitelikli ana gayrimenkul tapuda TAM hisse ileBorçlu adına kayıtlıdır. Tapu Kaydının Beyanlar Hanesinde 22.10.2012 tarih ve 6931 yev. No. ile ?Krokide A ile gösterilen Dam ve B ile gösterilen bina Ali Nail YAPIC ile gösterilen borçluya aittir? ibaresi bulunmaktadır. Tespiti istenilen taşınmaz İzmir İli Urla İlçesi, Şirinkent Mahallesi, 4232 Sokak No:39 adresinde bulunan, içerisinde 1 adet bodrum kat üzeri betonarme 2 katlı binası ve müştemilatı bulunan, ayrıca No:39/1 adresinden numarataj alan betonarme tek katlı binası ve ağaçları bulunan arazi nitelikli bir taşınmazdır.İlçenin Şirinkent Mahallesi, tapunun 3937 ada 10 no?lu parseli, sit alanlarının, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının dışında kalmakta olup1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlıdır. 1/100.000 ölçekli İzmir Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı plan notlarında onaylı alt ölçekli planların geçerli olduğu ve bu alanlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım sınıflamalarına göre çiftçinin barınması amaçlı bağ evi ve/veya tarımsal amaçlı yapı yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazın imar durumu, taşınmaza ulaşımın sağlanması kaydıyla İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirilecektir. Taşınmazda imar uygulamasına konu alan bulunup bulunmadığının Plan ve Proje Müdürlüğünce değerlendirilmesi gerekmektedir. Taşınmazın yanımızda getirdiğimiz pafta bilgilerine aynen uyduğu görüldü. gerek tespiti istenen taşınmazın, Şirinkent Mahallesi, Biçeralanı Mevkiinde, 4232 Sokak üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın zemini düzdür. Taşınmaz üzerinde No:39/1 adresinden numarataj alan bodrum kat üzeri 2 katlı betonarme bina bulunduğu; tapu kaydının Beyanlar hanesinde belirtilen borçluya ?a ait ?C? harfi ile gösterilen binanın işbu bina olduğu; binanın yaklaşık 20, 25 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Binanın depo olarak kullanılan bodrum katının 60 m2 alanlı olduğu; üst katların ise 130?ar m2 alanlı olduğu ve her katın ayrı birer mesken olarak kullanılmakta olduğu; her bir meskenin 3 adet oda, 1 adet Salon, 1 adet mutfak ve 1 adet Banyo WC olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Binanın hemen arkasında ise 10 m2 alanlı müştemilat yapısının bulunduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz Öztuncer Sitesine 400 metre, Muammer Aksoy Caddesine 650 metre, M. Fevzi Çakmak Bulvarına 1.600 metre mesafede, denize 1.650 metre, Urla Merkeze ise takriben 10 km mesafededir .Taşınmaz belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz Öztuncer Sitesine 400 metre, Muammer Aksoy Caddesine 650 metre, M. Fevzi Çakmak Bulvarına 1.600 metre mesafede, denize 1.650 metre, Urla Merkeze ise takriben 10 km mesafededir. Çevresinde siteler ve tarım arazileri mevcuttur. Taşınmazın zemin değeri tespit tarihi itibariyle 6.500 TLm2 olarak değerlendirilmiştir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nca her Yıl yayınlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine göre; tespiti istenilen ana bina 3B grubu yapılara girmekte olup m2 birim maliyeti, 2025 Yılı için 18.200.-TLm2dir. Ancak taşınmazın mevcut durumu dikkate alındığında bu değerin 17.000 TLm2 olarak alınması uygun görülmüştür. Tespiti istenilen müştemilat yapısı ise 1A grubu yapılara girmekte olup m2 birim maliyeti, 2025 Yılı için 2.100.TLm2?dir. taşınmazın değeri 24/07/2025 tarihi itibariyle 50.724.685,00 tl dir.

Adresi : Şirinkent Mahallesi Biçeralanı Mevkii 3937 Ada 10 Parsel Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 6.955,99 m2

İmar Durumu :İlçenin ŞirinkentMahallesi, tapunun 3937 ada 10 no’lu parseli, sit alanlarının, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının dışında kalmakta olup1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlıdır. 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı plan notlarında onaylı alt ölçekli planların geçerli olduğu ve bu alanlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım sınıflamalarına göre çiftçinin barınması amaçlı bağ evi ve/veya tarımsal amaçlı yapı yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazın imar durumu, taşınmaza ulaşımın sağlanması kaydıylaİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirilecektir. Taşınmazda imar uygulamasına konu alan bulunup bulunmadığının Plan ve Proje Müdürlüğünce değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 50.724.685,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR .

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:40

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.