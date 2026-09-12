Örnek No:55*

T.C.

URLA

İCRA DAİRESİ

2026/285 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/285 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli – Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 333 ada336 parsel sayılı, 5.721,42 m2alanlı “Tarla” nitelikli ana gayrimenkul tapuda, TAM hisse ile borçluadına kayıtlıdır. Tapu kaydının Beyanlar hanesinde 06.07.2018 tarih ve 7567 yev. No. İle “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı.” ibaresi bulunmaktadır.kıymet takdiri istenilen taşınmazın Gülbahçe Mahallesi, Köyüstü Mevkiinde bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Zemini düzdür. Üzerinde ekili ürün bulunmamaktadır. Zemin işlenmemiştir. Kumlu tınlı taşlık toprak yapısıbulunmaktadır. Ekim derinliğine sahiptir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanı içerisinde ve üniversite lojmanlarına 300 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz, Belediye hizmetlerinde faydalanmaktadır. Taşınmaz, Çeşme-Karaburun yoluna 200 metre, Gülbahçe Caddesine 600 metre,Gülbahçe köy merkezine 1 km, Urla Merkeze yaklaşık 13,50 km mesafededir. Çevresinde, Üniversitedışında müstakil evler ve işyerleri yer almaktadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Zemini düzdür. Üzerinde ekili ürün bulunmamaktadır. Zemin işlenmemiştir. Kumlu tınlı taşlık toprak yapısı bulunmaktadır. Ekim derinliğine sahiptir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanı içerisinde ve üniversite lojmanlarına 300 metre mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz, Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz, Çeşme-Karaburun yoluna 200 metre, Gülbahçe Caddesine 600 metre, Gülbahçe köy merkezine 1 km, Urla Merkeze yaklaşık 13,50 km mesafededir. Çevresinde, Üniversite dışında müstakil evler ve işyerleri yer almaktadır. Taşınmaz, İYTE’ye 200metre, Gülbahçe köy merkezine 2 km, Urla Merkeze yaklaşık 15 km mesafededir. Çevresinde, Üniversite dışında müstakil evler ve işyerleri yer almaktadır.İzmir İli – Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 333 ada 336 parsel sayılı, 5.721,42 m2 alanlı “Tarla” nitelikli ana gayrimenkulün tespit tarihi İzmir İli – Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, Köyüstü Mevkii, 333 ada 336 parsel sayılı, 5.721,42 m2alanlı “Tarla” nitelikli ana gayrimenkulün tespit tarihi (16.06.2026) itibariyle değeri 20.024.970,00.TL olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir.

Adresi : Gülbahçe Mahallesi, Köyüstü Mevkiinde Bulunduğu Tespit Edilmiştir. Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 5.721,42 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :İzmir İli, Urla İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, tapunun 333 ada 336 no’lu parseli, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Makilik-Fundalık Alan ve İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak planlıdır. taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması ve ulaşımın sağlanması kaydıyla, ilgili plan notlarına göre özel mülkiyete konu bu alanlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği belirtilmiştir. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tanımlanan alanda kalmaktadır. Bu alanlarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan uygulamaya geçilememektedir.

Kıymeti : 20.024.970,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: DOSYASINDADIR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:34

09/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.