Örnek No:55*



T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1059 Ada 13 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Bahçeli Kargir Bir Katlı Ev" vasfıyla 306,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Kentsel dönüşüm TOKİ Konutlarına, Özdilek Alışveriş Merkezine, 1 Eylül Sanayi Sitesine yakın konumdadır. Parsel üzerinde bodrum + zemin + 1 normal katlı yapı ile tek katlı yapı bulunmaktadır. 3 katlı yapının bodrum katı ticari amacı olmayan depo, zemin ve 1. katı mesken olarak tasarlanmış olup 1. katı natamam inşaat halindedir. Taban alanı yaklaşık 113,89 m2'dir. Tek katlı yapının taban alanı yaklaşık 63,15 m2 olup mevcut durumu itibariyle tadilat görmeden kullanılamayacak durumdadır.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Çözgü Sokak, Dış Kapı No: 54 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 3-(üç) kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 5.583.419,00 TL

KDV Oranı : İhale bedelinin %5,50'sine %20 KDV, bakiye kalana %10 KDV

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:00

08/06/2026

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.