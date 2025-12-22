Habertürk
        T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.12.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/84 Esas
        DAVALI : HASAN HÜSEYİN UZUN - TCKN: 444*****800 - Dilgersstr.18, 12249 Berlin / ALMANYA


        Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlân tarihinden itibaren 1 AY içerisinde davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve 31/03/2026 günü saat 10:10'da duruşmada bizzat bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu HMK 122. 126. ve 127. maddeleri uyarınca dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.13.11.2025

