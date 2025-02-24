T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 25.02.2025 - 00:00
T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıdaki listesinde ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar erileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 26/12/2024
|S.No
|Esas No
|Davalılar
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada- Parsel
|1
|2024/162
|Asiye Bahadır
|Fatma Bahadır
|Kemal Kukul
|Ramazan Eyüpoğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 48
|Asiye Bank
|Fatma Bekar
|Kerem Bahadır
|Saliha Sanlı
|129- 11
|Ayşe Bahadır
|Fatma Emeksiz
|Lütfi Bekar
|Savaş Kukul
|Ayşe Bahadır
|Fatma Karpuz
|Maliye Hazinesi
|Sedanur Bahadır
|Ayşe Bahadır
|Fatma Sezgün
|Mehmet Bahadır
|Seher Uçman
|Ayşe Bahadır
|Ferit Hakkı Kurtel
|Mehmet İhsan Eyüpoğlu
|Selahattin Günaydın
|Ayşe Kukul
|Filiz Taşcı
|Mehmet Zeki Bahadır
|Sema Bahadır
|Aytaç Bahadır
|Filiz Uzunoğlu
|Metin Bank
|Serap Bahadır
|Barış Ayten
|Gökhan Kurtel
|Mine Bahadır
|Serdar Bayram
|Barış Bahadır
|Göksel Bahadır
|Muhammet Ali Kukul
|Serkan Bahadır
|Berihan Bahadır
|Gönül Bank
|Muhterem Ersin
|Seylan Bekar
|Birgül Bahadır
|Gönül Eyüpoğlu
|Murat Bahadır
|Sezgin Bahadır
|Birsen Bahadır
|Gülhanım Çakıroğlu
|Murat Eyüpoğlu
|Sibel Akgün
|Birsen Bodur
|Gülnihal Bayram
|Mustafa Bahadır
|Suna Efe
|Cahit Kurtel
|Gülseven Yayla
|Mustafa Bahadır
|Şahin Ersin
|Cansu Bahadır Zileli
|Günay Bahadır
|Müzeyyen Günaydın
|Şengül Bahadır
|Cengiz Kuzu
|Hakan Bahadır
|Naciye Bahadır
|Şenol Bahadır
|Ceren Bahadır Cora
|Hakan Devrim Bahadır
|Nadire Bahadır
|Şenol Eyüpoğlu
|Coşkun Bahadır
|Hakkı Bahadır
|Nazan Bankoğlu
|Şerife Bahadır
|Çetin Eren
|Halil Ata
|Nazime Bahadır
|Şerife Demir
|Çiğdem Bahadır
|Hasan Bahadır
|Nazime Bahadır
|Şevket Bayram
|Davut Bayram
|Hatice Midilli
|Nesrin Denktaş
|Şirin Durak
|Demir Meftun Başaran
|Hava Eyüpoğlu
|Nevin Çalık
|Tarık Bahadır
|Ebru Eyüpoğlu
|Haydar Bayram
|Nevzat Bank
|Tayfun Başaran
|Elif Bahadır
|Hidayet Günaydın
|Nezahat Bahadır Dilli
|Tekin Eren
|Elif Bahadır
|Hilal Hasanbaşoğlu
|Nigar Arlat
|Tufan Eyüpoğlu
|Emel Akkerman
|Hülya Taşkıran
|Nurden Aygün
|Turhan Bahadır
|Emine Eyüpoğlu
|İbrahim Demir
|Nuri Bank
|Ülker Bayram
|Enver Bekar
|İlyas Bahadır
|Nurten Aşçı
|Ülkü Güdük
|Erdoğan Bahadır
|İlyas Necmi Bahadır
|Nurten Hun
|Ümit Bahadır
|Ergun Başaran
|İnci Kolay
|Oben Bahadır
|Ümit Yaşar Bahadır
|Erol Aşçı
|İrfan Bahadır
|Osman Bahadır
|Yasemin Bacak
|Ertan Bahadır
|İsmail Bahadır
|Osman Bayram
|Yeter Bahadır
|Fahri Bekar
|İsmet Kukul
|Osman Eyüpoğlu
|Yusuf Bahadır
|Faruk Bahadır
|Kadri Bahadır
|Oya Eyüpoğlu
|Yusuf Bahadır
|Fatih Bahadır
|Kadri Turhan
|Ömer Cumhur Uyanık
|Zehra Durmaz
|Fatma Bahadır
|Kemal Bahadır
|Rahman Eyüpoğlu
|Zehra Ocak
|2
|2024/177
|Enver Bekar
|Fahri Bekar
|Lütfi Bekar
|Seylan Bekar
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|101- 3
|Zehra Durmaz
|3
|2024/178
|Abdülsamet Bekar
|Haskız Bekar
|Hacer Bekar
|İbrahim Bekar
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|101- 5
|Musa Bekar
|Ömer Bekar
|Selfinaz Bekar
|4
|2024/179
|Ali Yener
|Fatma Yener
|Mehmet Yener
|Sıtkı Yener
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|101- 2
|Ayşe Güven
|Hava Doğan
|Mustafa Yener
|Ziya Yener
|5
|2024/180
|Ali Yener
|Fatma Yener
|Mehmet Yener
|Sıtkı Yener
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 55
|Ayşe Güven
|Hava Doğan
|Mustafa Yener
|Ziya Yener
|6
|2024/181
|Demet Kurtoğlu Gençalp
|Hüseyin Kurtoğlu
|Mustafa Şahinoğlu
|Reşat Kurtoğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|105- 37
|Elif Şahinoğlu
|İlknur Şahinoğlu
|Naci Kurtoğlu
|Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu
|Fatma Uzun
|Kahraman Şahinoğlu
|Nisanur Şahinoğlu Yılmaz
|Yeşim Şahinoğlu Acer
|7
|2024/182
|Ayhan Yalçın
|Filiz Bahadır
|Hatice Yılmaz
|Seval Şahin
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|130- 1
|Ayşe Bahadır
|Göksal Bahadır
|İdris Bank
|Şaduman Günaydın
|Belgin Çabuk
|Hasan Bahadır
|Meral Kasım
|Yavuz Bank
|Dilek Kaçar
|8
|2024/183
|Aydın Başar
|Ertan Başar
|Mustafa Kazancı
|Talat Kazancı
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 60
|Ayşe Adıgüzel
|Fatma Korkmaz
|Naciye Erdoğan
|Ünal Kazancı
|Ayşe Kazancı
|Hatice Akbıyık
|Nezahat Kazancı
|Yahya Kemal Kazancı
|Coşkun Kazancı
|Mehmet Kazancı
|Şadıman Kara
|Yasemen Kazancı
|9
|2024/184
|Abdullah Kazancı
|Emine Kazancı
|Mustafa Kazancı
|Şükran Yılmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 53
|Elmas Obak
|Kezban Kazancı
|Şengül Kazancı Yılmaz
|10
|2024/185
|İsmet Kazancı
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 52
|11
|2024/186
|Asiye Bahadır
|Ferit Hakkı Kurtel
|Kadri Turhan Bahadır
|Selahattin Günaydın
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 47
|Asiye Bank
|Filiz Taşcı
|Kemal Kukul
|Sema Bahadır
|129- 12
|Ayşe Bahadır
|Filiz Uzunoğlu
|Kerem Bahadır
|Serap Bahadır
|Ayşe Bahadır
|Gökhan Kurtel
|Lütfi Bekar
|Serdar Bayram
|Ayşe Bahadır
|Göksel Bahadır
|Maliye Hazinesi
|Serkan Bahadır
|Ayşe Bahadır
|Gönül Bank
|Mehmet İhsan Eyüpoğlu
|Seylan Bekar
|Ayşe Kukul
|Gönül Eyüpoğlu
|Mehmet Zeki Bahadır
|Sezgin Bahadır
|Aytaç Bahadır
|Gülhanım Çakıroğlu
|Metin Bank
|Sibel Akgün
|Barış Ayten
|Gülnihal Bayram
|Mine Bahadır
|Suna Efe
|Barış Bahadır
|Gülseven Yayla
|Muhammet Ali Kukul
|Şahin Ersin
|Berihan Bahadır
|Günay Bahadır
|Muhterem Ersin
|Şengül Bahadır
|Birgül Bahadır
|Hakan Devrim Bahadır
|Murat Bahadır
|Şenol Bahadır
|Birsen Bahadır
|Hakkı Bahadır
|Murat Eyüpoğlu
|Şenol Eyüpoğlu
|Birsen Bodur
|Halil Ata Aşçı
|Mustafa Bahadır
|Şerife Demir
|Cahit Kurtel
|Hasan Bahadır
|Nurten Aşçı
|Şevket Bayram
|Cansu Bahadır Zileli
|Hatice Midilli
|Nurten Hun
|Şirin Durak
|Cengiz Kuzu
|Haydar Bayram
|Oben Bahadır
|Tarık Bahadır
|Ceren Bahadır Cora
|Hidayet Günaydın
|Osman Bahadır
|Tayfun Başaran
|Coşkun Bahadır
|Hilal Hasanbaşoğlu
|Osman Bayram
|Tekin Eren
|Çetin Eren
|Hülya Taşkıran
|Osman Eyüpoğlu
|Tufan Eyüpoğlu
|Çiğdem Bahadır
|İbrahim Demir
|Oya Eyüpoğlu
|Turhan Bahadır
|Demir Meftun Başaran
|İlyas Bahadır
|Ömer Cumhur Uyanık
|Ülker Bayram
|Ergun Başaran
|İlyas Necmi Bahadır
|Rahman Eyüpoğlu
|Ülkü Güdük
|Fahri Bekar
|İnci Kolay
|Ramazan Eyüpoğlu
|Ümit Bahadır
|Fatma Bekar
|İrfan Bahadır
|Saliha Sanlı
|Ümit Yaşar Bahadır
|Fatma Emeksiz
|İsmail Bahadır
|Savaş Kukul
|Yasemin Bacak
|Fatma Karpuz
|İsmet Kukul
|Sedanur Bahadır
|Zehra Durmaz
|Fatma Sezgün
|Kadri Bahadır
|Seher Uçman
|12
|2024/187
|Ajda Ergün
|Bülent Korkmaz
|Pakize Korkmaz
|Tolga Korkmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|104- 10
|Ali Korkmaz
|Çağlar Kobal
|Sakine Korkmaz
|Tuğba Pak
|Assiye Can
|Emine Altındeğer
|Serpil Doruk
|Yılmaz Korkmaz
|Aynur Yılmaz
|Emriye Kobal
|Sevil Yılmaz
|Yusuf Korkmaz
|Aysun Kocaman
|Fatma Korkmaz
|Şaduman Yılancı
|Yüksel Korkmaz
|Ayşe Korkmaz
|Fatma Korkmaz
|Şimal Koral
|Ayşe Korkmaz
|Gündoğan Kobal
|Taner Korkmaz
|13
|2024/188
|Ajda Ergün
|Ayşe Korkmaz
|Pakize Korkmaz
|Tolga Korkmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 59
|Ali Korkmaz
|Bülent Korkmaz
|Sakine Korkmaz
|Tuğba Pak
|Assiye Can
|Emine Altındeğer
|Serpil Doruk
|Yılmaz Korkmaz
|Aynur Yılmaz
|Fatma Korkmaz
|Sevil Yılmaz
|Yüksel Korkmaz
|Aysun Kocaman
|Fatma Korkmaz
|Şaduman Yılancı
|Ayşe Korkmaz
|Nebahat Korkmaz
|Taner Korkmaz
|10
|2024/189
|Bedia Sağlam
|Havva Yılmaz
|Mustafa Yılmaz
|Sevgi Yılmaz Özkul
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|105- 32, 33
|Elmas Yılmaz
|Mustafa Yılmaz
|Sevcan Yılmaz
|Sevilay Yılmaz
|Yaylacık
|104- 1
|15
|2024/190
|Fatma Yılmaz
|Yeter Yılmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|104- 3
|16
|2024/191
|Ayşe Yılmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|104- 2
|17
|2024/192
|Murat Korkmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|104- 8
|18
|2024/193
|Ategin Bank
|İrfan Habipoğlu
|Melek Bulut
|Nebahat Uludüz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|104- 3
|Ekrem Bank
|19
|2024/194
|Fatma Korkmaz
|Şadıman Kara
|Ünal Kazancı
|Zehra Kazancı
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|104- 9
|Mehmet Kazancı
|Adem Kazancı
|Ali Kazancı
|20
|2024/195
|Köksal Bahadır
|Nikar Bahadır
|Zehra Koçal
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|130- 4
|21
|2024/196
|Adem Kazancı
|Emine Cavdar
|İsmail Kazancı
|Fatma Kazancı
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|106- 2
|Ayşe Kodaş
|104- 7
|22
|2024/197
|Fatma Kumbaroğlu
|Münevver Uzun
|Osman Bahadır
|Tamer Bahadır
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 44, 45, 52
|İlker Bahadır
|129- 13, 14
|23
|2024/198
|Alaattin Yanık
|Elmas Turan
|İlhan Günaydın
|Saadet Şentürk
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 61, 62
|Ali Hikmet Bahadır
|Emine Dülger
|Mehmet Turan
|Saadet Turan
|104- 10, 11
|Ali Turan
|Fatma Bektaş
|Mustafa Ocak
|Seyhan Bahadır
|Ayfer Şentürk
|Fatma Günaydın
|Mustafa Turan
|Şükrü Turan
|Ayşe Keskin
|Gönül Sağlam
|Müşerref Ocak
|Yüksel Ocak
|Ayşe Seher
|Gülhanım Yanık
|Osman Yanık
|Elmas Kalpakçı
|Hüseyin Turan
|Perihan Başaran
|24
|2024/199
|Ahmet Turt
|Gülhanım Pank
|Kemal Tamtürk
|Özge Topcu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|130- 3
|Arife Diril
|Hasan Tamtürk
|Kemal Tamtürk
|Pınar Çakmak
|Asiye Kuş
|Hatice Organ
|Kerem Tamtürk
|Ruhi Tamtürk
|Belgin Şahin
|Hava Turt
|Mehmet Bahadır
|Seda Topal
|Eda Yılmaz
|Hayriye Tamtürk
|Mehmet Turt
|Serpil Tamtürk
|Emriye Tamtürk
|Hülya Cabri
|Murat Şahin
|Siğnem Arslan
|Fatma Genç
|Işıl Keskin
|Münüre Çolak
|Tuncay Bahadır
|Fatma Uludüz
|İlyas Bahadır
|Nedime Günaydın
|Yavuz Bahadır
|Gülay Kara
|İrem Tamtürk
|Nedime Turt
|Zekiye Bankoğlu
|Gülhanım Palabıyık
|Kamil Tamtürk
|Önder Tamtürk
|25
|2024/200
|Ahmet Nedim Kurt
|Fatma Kurt
|Hasan Kurt
|Nurten Kurt
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 51
|Burhan Kurt
|Fikriye Akyol
|Hilal Efes
|Orhan Kurt
|Emre Can Kurt
|Gülden Küçük
|Kadir Kurt
|Osman Kurt
|Engin Kurt
|Güler Mazalı
|Mehmet Kurt
|Ömer Mazalı
|Erol Kurt
|Gültekin Kurt
|Murat Kurt
|Serpil Akyol
|Evsa Küçük
|26
|2024/201
|Ayhan Yalçın
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 38
|27
|2024/202
|Arda Uzun
|Hülya Çavdaroğlu
|Perihan Yavuz
|Sevil Haşıl
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 41, 49
|Ayla Uzun
|Murat Uzun
|Recep Uzun
|Sevim Atalar
|129-3
|Ayşe Uzun
|Neriman Yılmaz
|Selma Emiral
|Sevim Dökmeci
|Belma Ofluoğlu
|Nermin Aydın
|Sevcan Bahadır Badem
|Şermin Kaya
|Eda Özsoy
|Nevin Bahadır
|Sevgi Bahadır
|Şirin Açma
|Elmas Demirci
|Nevin Bebek
|28
|2024/203
|Ahmet Turt
|Gülhanım Pank
|Kemal Tamtürk
|Özge Topcu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 42
|Arife Diril
|Hasan Tamtürk
|Kemal Tamtürk
|Pınar Çakmak
|Asiye Kuş
|Hatice Organ
|Kerem Tamtürk
|Ruhi Tamtürk
|Belgin Şahin
|Hava Turt
|Mehmet Bahadır
|Seda Topal
|Eda Yılmaz
|Hayriye Tamtürk
|Mehmet Turt
|Serpil Tamtürk
|Emriye Tamtürk
|Hülya Cabri
|Murat Şahin
|Siğnem Arslan
|Fatma Genç
|Işıl Keskin
|Münüre Çolak
|Tuncay Bahadır
|Fatma Uludüz
|İlyas Bahadır
|Nedime Günaydın
|Yavuz Bahadır
|Gülay Kara
|İrem Tamtürk
|Nedime Turt
|Zekiye Bankoğlu
|Gülhanım Palabıyık
|Kamil Tamtürk
|Önder Tamtürk
|29
|2024/204
|Sıtkı Yener
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 50
|30
|2024/205
|Abdulkadir Bekar
|Fatma Uludüz
|Kadriye Topal
|Özge Topcu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 51
|Abdülsamet Bekar
|Gökhan Bekar
|Kamil Tamtürk
|Pınar Çakmak
|129- 4
|Ahmet Tekin Bekar
|Gülay Kara
|Kamil Tamtürk
|Ruhi Tamtürk
|Ahmet Turt
|Gülhanım Palabıyık
|Kemal Tamtürk
|Seda Topal
|Ali Kerem Bekar
|Gülhanım Pank
|Kerem Tamtürk
|Selin Aliye Karlıklı
|Arife Diril
|Hacer Bekar
|Lütfi Bekar
|Selmihan Bekar
|Asiye Kuş
|Hakan Bekar
|Mehmet Bahadır
|Semra Bekar
|Belgin Şahin
|Hamza Bekar
|Mehmet Bekar
|Serpil Tamtürk
|Berkant Türkmen
|Hasan Tamtürk
|Mehmet Turt
|Seylan Bekar
|Birgül Bekar
|Hatice Organ
|Murat Şahin
|Siğnem Arslan
|Birnaz Bekar
|Hava Turt
|Musa Bekar
|Şenol Türkmen
|Eda Yılmaz
|Havva Çamur
|Mustafa Oğuz Türkmen
|Tuncay Bahadır
|Emine Bekar
|Hülya Cabri
|Münüre Çolak
|Yavuz Bahadır
|Emriye Tamtürk
|Işıl Keskin
|Nazmiye Bekar
|Zehra Durmaz
|Enver Bekar
|İlker Türkmen
|Nedime Günaydın
|Zekiye Bankoğlu
|Fahri Bekar
|İlyas Bahadır
|Ömer Bekar
|Fatma Genç
|İrem Tamtürk
|Önder Tamtürk
|31
|2024/206
|Ayşe Bahadır
|Dilek Kaçar
|Hatice Yılmaz
|Suna Efe
|Trabzon
|Vakfıkebir
|126- 58
|Ayşe Bahadır
|Enver Bekar
|İdris Bank
|Şaduman Günaydın
|128- 2
|Belgin Çabuk
|Ergun Başaran
|İrfan Bahadır
|Tayfun Başaran
|Berihan Bahadır
|Fahri Bekar
|Kadri Turhan Bahadır
|Tekin Eren
|Birsen Bahadır
|Filiz Bahadır
|Lütfi Bekar
|Turhan Bahadır
|Cengiz Kuzu
|Filiz Taşcı
|Meral Kasım
|Yavuz Bank
|Coşkun Bahadır
|Göksal Bahadır
|Ömer Cumhur Uyanık
|Zehra Durmaz
|Çetin Eren
|Gülseven Yayla
|Seval Şahin
|Demir Meftun Başaran
|Hasan Bahadır
|Seylan Bekar
|32
|2024/207
|Gülhanım Özkul
|Nezahat Yılmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 70
|33
|2024/208
|Abdulkadir Bekar
|Enver Bekar
|Kadriye Topal
|Selin Aliye Karlıklı
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|126- 53, 54, 57
|Abdülsamet Bekar
|Fahri Bekar
|Lütfi Bekar
|Selmihan Bekar
|128- 3
|Ahmet Tekin Bekar
|Gökhan Bekar
|Mehmet Bekar
|Semra Bekar
|Ali Kerem Bekar
|Hacer Bekar
|Musa Bekar
|Seylan Bekar
|Berkant Türkmen
|Hakan Bekar
|Mustafa Oğuz Türkmen
|Şenol Türkmen
|Birgül Bekar
|Hamza Bekar
|Nazmiye Bekar
|Zehra Durmaz
|Birnaz Bekar
|Havva Çamur
|Ömer Bekar
|Emine Bekar
|İlker Türkmen
|Selfinaz Bekar
|34
|2024/209
|Abdulkadir Bekar
|Enver Bekar
|Kadriye Topal
|Selfinaz Bekar
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çamlık
|129- 5
|Abdülsamet Bekar
|Fahri Bekar
|Lütfi Bekar
|Selin Aliye Karlıklı
|Ahmet Tekin Bekar
|Gökhan Bekar
|Mehmet Bekar
|Selmihan Bekar
|Ali Kerem Bekar
|Hacer Bekar
|Musa Bekar
|Semra Bekar
|Berkant Türkmen
|Hakan Bekar
|Mustafa Oğuz Türkmen
|Seylan Bekar
|Birgül Bekar
|Hamza Bekar
|Nazmiye Bekar
|Şenol Türkmen
|Birnaz Bekar
|Havva Çamur
|Ömer Bekar
|Zehra Durmaz
|Emine Bekar
|İlker Türkmen
|35
|2024/210
|Demet Kurtoğlu Gençalp
|Naci Kurtoğlu
|Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu
|Reşat Kurtoğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|104- 5
|Hüseyin Kurtoğlu
|36
|2024/211
|Demet Kurtoğlu Gençalp
|Naci Kurtoğlu
|Osman Kurtoğlu
|Saniye Kurtoğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 63, 64
|Hüseyin Kurtoğlu
|Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu
|Reşat Kurtoğlu
|104- 36
|37
|2024/212
|Ahmet Kurt
|Emine Kurt
|İlfet Kurt
|Murat Kurt
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|103- 66
|Ali Cabri
|Emrullah Kurt
|İlhan Cabri
|Mustafa Kurt
|Ayşe Cabri
|Faik Ahmet Ada
|İrfan Kurt
|Naciye Kurt
|Ayşe Kudu
|Faik Kurt
|Kadri Cabri
|Nesrin Bozkurt
|Ayşe Kurt Altın
|Fatma Cabri
|Makbule Anıl Karavin
|Osman Kur
|Ayşe Şahin
|Fatma Kurt
|Mehmet Kurt
|Salih Kurt
|Ayten Kurt
|Fatma Kurt
|Meral Arslan
|Seyhan Kurt
|Beyhan Kurt
|Fatma Pelin Ada Cebeci
|Mevlüt Kurt
|Şenay Açmak
|Dilara Kurt
|Fevzi Kurt
|Muharrem Ada
|Zehra Tuna
|Dursun Kurt
|Furkan Kurt
|Mukadder Cabri
|Zühal Köse
|Ekrem Kurt
|Gülseren Kurt
|Murat Cabri
|38
|2024/213
|Abdulkadir Bekar
|Gökhan Bekar
|İlker Türkmen
|Şenol Türkmen
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|101- 1
|Berkant Türkmen
|Hakan Bekar
|Mehmet Bekar
|Mustafa Oğuz Türkmen
|Emine Bekar
|Hamza Bekar
|39
|2024/214
|Hikmet Bankoğlu
|Necla Pank
|Ümit Bankoğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|104- 2
|40
|2024/215
|Durgut Bankoğlu
|Serkan Bakoğlu
|Seviye Sinanoğlu
|Zekiye Bankoğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|104- 1
|Sema Arık
|41
|2024/216
|Affan Fettahoğlu
|Erdoğan Boz
|Meriç Sezgin
|Sabri Yılmaz
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Yaylacık
|104- 6
|Ali Tanrıverdi
|Erdoğan Ömür
|Merter Fettahoğlu
|Sebahat Yılmaz
|Ali Topal
|Ersin Yılmaz
|Meryem Azman
|Sebahattin Çelikel
|Asiye İnce
|Fatime İnce
|Minel Topal
|Sedat Yılmaz
|Asiye Özcan
|Fatma Ünal
|Minire Karakaş
|Selahattin Yılmaz
|Asya Topal
|Fatma Yılmaz
|Muhammet Ömür
|Selçuk Şen
|Ayhan Göçmen
|Güner Yıldız
|Murat Topal
|Semiha Tekinalp
|Aynur Yılmaz
|Halim İnce
|Mustafa Boz
|Senihan Boz
|Aysel Kule
|Hatice Çevik
|Mustafa İnce
|Sevgi Aydın
|Ayşe Ömür
|Hatice Göktaş
|Mustafa Ömür
|Şefahat Çelikel
|Ayşe Özkul
|Hatice Yılmaz
|Mustafa Tanrıverdi
|Şefik Yılmaz
|Ayşe Poyraz
|Hemdine Ömür
|Mustafa Yılmaz
|Şendoğan Ömür
|Ayşe Topal
|Hikmet Çelikel
|Muzaffer Ömür
|Şengül Korkmaz
|Ayşegül İnce
|Hüseyin Boz
|Muzaffer Tanrıverdi
|Şeyma Aksungur
|Ayten Gönül
|Hüseyin Vural
|Naziye Çelikel
|Şükran Yeşiloğlu
|Betrettin Aktaş
|İhsan İnce
|Nebahat Köksal
|Ümit Fettahoğlu
|Birsen Hasdemir
|İlyas Topal
|Nuray Çelik
|Yeder Çufalı
|Cengiz Aktaş
|İrfan İnce
|Nurettin Aktaş
|Yeter Tanrıverdi
|Emine İnce
|İzzet Çelikel
|Nurettin Yılmaz
|Yusuf İnce
|Emine Kök
|Koray Sezgin
|Nurten İnce
|Yusuf Turan Tanrıverdi
|Emine Şen
|Mehmet Çelikel
|Osman Aktaş
|Zehra İnce
|Emine Yılmaz
|Mehmet Yılmaz
|Perihan Dinçer
|42
|2024/217
|Ahmet Nedim Kurt
|Fatma Kurt
|Hilal Efes
|Osman Kurt
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Bozalan
|104- 14
|Burhan Kurt
|Fikriye Akyol
|Kadir Kurt
|Ömer Mazalı
|Emre Can Kurt
|Gülden Küçük
|Mehmet Kurt
|Serpil Akyol
|Engin Kurt
|Güler Mazalı
|Murat Kurt
|Erol Kurt
|Gültekin Kurt
|Nurten Kurt
|Evsa Küçük
|Hasan Kurt
|Orhan Kurt
|43
|2024/219
|Ali Aşık
|Baki Aşık
|Ömer Aşık
|Tolga Aşık
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Körez
|214- 5
|44
|2024/226
|Ali Yener
|Taner Yener
|Tuncay Yener
|Tülay Sağlam
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Esentepe
|994- 22 ve 24
|Gönül Yener Çayıroğlu
|45
|2024/227
|Afet Kurt
|Elmas Turhan
|Güler Şahinoğlu
|Sude Nas Yıldız
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Esentepe
|994- 4 ve 20
|Artun Yıldız
|Erdem Yıldız
|Hatice Yıldız
|Tuğba Söylemiş
|Dursun Tolga Yıldız
|Esma Yıldız
|Havva Öztürk
|Ebru Topaloğlu
|Fatma Yıldız
|Sevinç Yıldız
|46
|2024/228
|Beydullah Yıldız
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Esentepe
|994- 10
|47
|2024/229
|Dursun Özkan
|Fatma Şener
|Mustafa Özkan
|Zeki Özkan
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Esentepe
|994- 23
|Fatime Özkan
|Havva Şener
|48
|2024/230
|Osman Eyüboğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Esentepe
|994- 5
|49
|2024/231
|Ayfer Yılmaz
|Emine Kurt
|Hülya Sağlam
|Songül Eyüboğlu
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Esentepe
|994- 16
|Çağlar Yalçin
|Fatma Öksüz
|Memnüne Yalçin
|Turan Yalçin
|Çoşkun Yılçin
|Hava Yıldırım
|Mustafa Yalçin
|50
|2024/364
|Muhammet Çalış
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Kemaliye
|659- 1
|51
|2024/365
|Ayşe Sıddıka Çağlar
|İfakat Bankoğlu
|Koraltan Şafak
|Saime Bank
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Kemaliye
|658- 1
|Cemal Bank
|Kemal Bank
|Korhan Şafak
|Temel Bank
|Emine Güç
|52
|2024/366
|Huzur Plaza İnş. Nak. Tur. Ve Tic. A.Ş.
|Trabzon
|Vakfıkebir
|Çarşı
|Haz.23