T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıdaki listesinde ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar erileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 26/12/2024

S.No Esas No Davalılar İl İlçe Mahalle Ada- Parsel 1 2024/162 Asiye Bahadır Fatma Bahadır Kemal Kukul Ramazan Eyüpoğlu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 48 Asiye Bank Fatma Bekar Kerem Bahadır Saliha Sanlı 129- 11 Ayşe Bahadır Fatma Emeksiz Lütfi Bekar Savaş Kukul Ayşe Bahadır Fatma Karpuz Maliye Hazinesi Sedanur Bahadır Ayşe Bahadır Fatma Sezgün Mehmet Bahadır Seher Uçman Ayşe Bahadır Ferit Hakkı Kurtel Mehmet İhsan Eyüpoğlu Selahattin Günaydın Ayşe Kukul Filiz Taşcı Mehmet Zeki Bahadır Sema Bahadır Aytaç Bahadır Filiz Uzunoğlu Metin Bank Serap Bahadır Barış Ayten Gökhan Kurtel Mine Bahadır Serdar Bayram Barış Bahadır Göksel Bahadır Muhammet Ali Kukul Serkan Bahadır Berihan Bahadır Gönül Bank Muhterem Ersin Seylan Bekar Birgül Bahadır Gönül Eyüpoğlu Murat Bahadır Sezgin Bahadır Birsen Bahadır Gülhanım Çakıroğlu Murat Eyüpoğlu Sibel Akgün Birsen Bodur Gülnihal Bayram Mustafa Bahadır Suna Efe Cahit Kurtel Gülseven Yayla Mustafa Bahadır Şahin Ersin Cansu Bahadır Zileli Günay Bahadır Müzeyyen Günaydın Şengül Bahadır Cengiz Kuzu Hakan Bahadır Naciye Bahadır Şenol Bahadır Ceren Bahadır Cora Hakan Devrim Bahadır Nadire Bahadır Şenol Eyüpoğlu Coşkun Bahadır Hakkı Bahadır Nazan Bankoğlu Şerife Bahadır Çetin Eren Halil Ata Nazime Bahadır Şerife Demir Çiğdem Bahadır Hasan Bahadır Nazime Bahadır Şevket Bayram Davut Bayram Hatice Midilli Nesrin Denktaş Şirin Durak Demir Meftun Başaran Hava Eyüpoğlu Nevin Çalık Tarık Bahadır Ebru Eyüpoğlu Haydar Bayram Nevzat Bank Tayfun Başaran Elif Bahadır Hidayet Günaydın Nezahat Bahadır Dilli Tekin Eren Elif Bahadır Hilal Hasanbaşoğlu Nigar Arlat Tufan Eyüpoğlu Emel Akkerman Hülya Taşkıran Nurden Aygün Turhan Bahadır Emine Eyüpoğlu İbrahim Demir Nuri Bank Ülker Bayram Enver Bekar İlyas Bahadır Nurten Aşçı Ülkü Güdük Erdoğan Bahadır İlyas Necmi Bahadır Nurten Hun Ümit Bahadır Ergun Başaran İnci Kolay Oben Bahadır Ümit Yaşar Bahadır Erol Aşçı İrfan Bahadır Osman Bahadır Yasemin Bacak Ertan Bahadır İsmail Bahadır Osman Bayram Yeter Bahadır Fahri Bekar İsmet Kukul Osman Eyüpoğlu Yusuf Bahadır Faruk Bahadır Kadri Bahadır Oya Eyüpoğlu Yusuf Bahadır Fatih Bahadır Kadri Turhan Ömer Cumhur Uyanık Zehra Durmaz Fatma Bahadır Kemal Bahadır Rahman Eyüpoğlu Zehra Ocak 2 2024/177 Enver Bekar Fahri Bekar Lütfi Bekar Seylan Bekar Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 3 Zehra Durmaz 3 2024/178 Abdülsamet Bekar Haskız Bekar Hacer Bekar İbrahim Bekar Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 5 Musa Bekar Ömer Bekar Selfinaz Bekar 4 2024/179 Ali Yener Fatma Yener Mehmet Yener Sıtkı Yener Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 2 Ayşe Güven Hava Doğan Mustafa Yener Ziya Yener 5 2024/180 Ali Yener Fatma Yener Mehmet Yener Sıtkı Yener Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 55 Ayşe Güven Hava Doğan Mustafa Yener Ziya Yener 6 2024/181 Demet Kurtoğlu Gençalp Hüseyin Kurtoğlu Mustafa Şahinoğlu Reşat Kurtoğlu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 105- 37 Elif Şahinoğlu İlknur Şahinoğlu Naci Kurtoğlu Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu Fatma Uzun Kahraman Şahinoğlu Nisanur Şahinoğlu Yılmaz Yeşim Şahinoğlu Acer 7 2024/182 Ayhan Yalçın Filiz Bahadır Hatice Yılmaz Seval Şahin Trabzon Vakfıkebir Çamlık 130- 1 Ayşe Bahadır Göksal Bahadır İdris Bank Şaduman Günaydın Belgin Çabuk Hasan Bahadır Meral Kasım Yavuz Bank Dilek Kaçar 8 2024/183 Aydın Başar Ertan Başar Mustafa Kazancı Talat Kazancı Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 60 Ayşe Adıgüzel Fatma Korkmaz Naciye Erdoğan Ünal Kazancı Ayşe Kazancı Hatice Akbıyık Nezahat Kazancı Yahya Kemal Kazancı Coşkun Kazancı Mehmet Kazancı Şadıman Kara Yasemen Kazancı 9 2024/184 Abdullah Kazancı Emine Kazancı Mustafa Kazancı Şükran Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 53 Elmas Obak Kezban Kazancı Şengül Kazancı Yılmaz 10 2024/185 İsmet Kazancı Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 52 11 2024/186 Asiye Bahadır Ferit Hakkı Kurtel Kadri Turhan Bahadır Selahattin Günaydın Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 47 Asiye Bank Filiz Taşcı Kemal Kukul Sema Bahadır 129- 12 Ayşe Bahadır Filiz Uzunoğlu Kerem Bahadır Serap Bahadır Ayşe Bahadır Gökhan Kurtel Lütfi Bekar Serdar Bayram Ayşe Bahadır Göksel Bahadır Maliye Hazinesi Serkan Bahadır Ayşe Bahadır Gönül Bank Mehmet İhsan Eyüpoğlu Seylan Bekar Ayşe Kukul Gönül Eyüpoğlu Mehmet Zeki Bahadır Sezgin Bahadır Aytaç Bahadır Gülhanım Çakıroğlu Metin Bank Sibel Akgün Barış Ayten Gülnihal Bayram Mine Bahadır Suna Efe Barış Bahadır Gülseven Yayla Muhammet Ali Kukul Şahin Ersin Berihan Bahadır Günay Bahadır Muhterem Ersin Şengül Bahadır Birgül Bahadır Hakan Devrim Bahadır Murat Bahadır Şenol Bahadır Birsen Bahadır Hakkı Bahadır Murat Eyüpoğlu Şenol Eyüpoğlu Birsen Bodur Halil Ata Aşçı Mustafa Bahadır Şerife Demir Cahit Kurtel Hasan Bahadır Nurten Aşçı Şevket Bayram Cansu Bahadır Zileli Hatice Midilli Nurten Hun Şirin Durak Cengiz Kuzu Haydar Bayram Oben Bahadır Tarık Bahadır Ceren Bahadır Cora Hidayet Günaydın Osman Bahadır Tayfun Başaran Coşkun Bahadır Hilal Hasanbaşoğlu Osman Bayram Tekin Eren Çetin Eren Hülya Taşkıran Osman Eyüpoğlu Tufan Eyüpoğlu Çiğdem Bahadır İbrahim Demir Oya Eyüpoğlu Turhan Bahadır Demir Meftun Başaran İlyas Bahadır Ömer Cumhur Uyanık Ülker Bayram Ergun Başaran İlyas Necmi Bahadır Rahman Eyüpoğlu Ülkü Güdük Fahri Bekar İnci Kolay Ramazan Eyüpoğlu Ümit Bahadır Fatma Bekar İrfan Bahadır Saliha Sanlı Ümit Yaşar Bahadır Fatma Emeksiz İsmail Bahadır Savaş Kukul Yasemin Bacak Fatma Karpuz İsmet Kukul Sedanur Bahadır Zehra Durmaz Fatma Sezgün Kadri Bahadır Seher Uçman 12 2024/187 Ajda Ergün Bülent Korkmaz Pakize Korkmaz Tolga Korkmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 10 Ali Korkmaz Çağlar Kobal Sakine Korkmaz Tuğba Pak Assiye Can Emine Altındeğer Serpil Doruk Yılmaz Korkmaz Aynur Yılmaz Emriye Kobal Sevil Yılmaz Yusuf Korkmaz Aysun Kocaman Fatma Korkmaz Şaduman Yılancı Yüksel Korkmaz Ayşe Korkmaz Fatma Korkmaz Şimal Koral Ayşe Korkmaz Gündoğan Kobal Taner Korkmaz 13 2024/188 Ajda Ergün Ayşe Korkmaz Pakize Korkmaz Tolga Korkmaz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 59 Ali Korkmaz Bülent Korkmaz Sakine Korkmaz Tuğba Pak Assiye Can Emine Altındeğer Serpil Doruk Yılmaz Korkmaz Aynur Yılmaz Fatma Korkmaz Sevil Yılmaz Yüksel Korkmaz Aysun Kocaman Fatma Korkmaz Şaduman Yılancı Ayşe Korkmaz Nebahat Korkmaz Taner Korkmaz 10 2024/189 Bedia Sağlam Havva Yılmaz Mustafa Yılmaz Sevgi Yılmaz Özkul Trabzon Vakfıkebir Bozalan 105- 32, 33 Elmas Yılmaz Mustafa Yılmaz Sevcan Yılmaz Sevilay Yılmaz Yaylacık 104- 1 15 2024/190 Fatma Yılmaz Yeter Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 3 16 2024/191 Ayşe Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 2 17 2024/192 Murat Korkmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 8 18 2024/193 Ategin Bank İrfan Habipoğlu Melek Bulut Nebahat Uludüz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 3 Ekrem Bank 19 2024/194 Fatma Korkmaz Şadıman Kara Ünal Kazancı Zehra Kazancı Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 9 Mehmet Kazancı Adem Kazancı Ali Kazancı 20 2024/195 Köksal Bahadır Nikar Bahadır Zehra Koçal Trabzon Vakfıkebir Çamlık 130- 4 21 2024/196 Adem Kazancı Emine Cavdar İsmail Kazancı Fatma Kazancı Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 106- 2 Ayşe Kodaş 104- 7 22 2024/197 Fatma Kumbaroğlu Münevver Uzun Osman Bahadır Tamer Bahadır Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 44, 45, 52 İlker Bahadır 129- 13, 14 23 2024/198 Alaattin Yanık Elmas Turan İlhan Günaydın Saadet Şentürk Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 61, 62 Ali Hikmet Bahadır Emine Dülger Mehmet Turan Saadet Turan 104- 10, 11 Ali Turan Fatma Bektaş Mustafa Ocak Seyhan Bahadır Ayfer Şentürk Fatma Günaydın Mustafa Turan Şükrü Turan Ayşe Keskin Gönül Sağlam Müşerref Ocak Yüksel Ocak Ayşe Seher Gülhanım Yanık Osman Yanık Elmas Kalpakçı Hüseyin Turan Perihan Başaran 24 2024/199 Ahmet Turt Gülhanım Pank Kemal Tamtürk Özge Topcu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 130- 3 Arife Diril Hasan Tamtürk Kemal Tamtürk Pınar Çakmak Asiye Kuş Hatice Organ Kerem Tamtürk Ruhi Tamtürk Belgin Şahin Hava Turt Mehmet Bahadır Seda Topal Eda Yılmaz Hayriye Tamtürk Mehmet Turt Serpil Tamtürk Emriye Tamtürk Hülya Cabri Murat Şahin Siğnem Arslan Fatma Genç Işıl Keskin Münüre Çolak Tuncay Bahadır Fatma Uludüz İlyas Bahadır Nedime Günaydın Yavuz Bahadır Gülay Kara İrem Tamtürk Nedime Turt Zekiye Bankoğlu Gülhanım Palabıyık Kamil Tamtürk Önder Tamtürk 25 2024/200 Ahmet Nedim Kurt Fatma Kurt Hasan Kurt Nurten Kurt Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 51 Burhan Kurt Fikriye Akyol Hilal Efes Orhan Kurt Emre Can Kurt Gülden Küçük Kadir Kurt Osman Kurt Engin Kurt Güler Mazalı Mehmet Kurt Ömer Mazalı Erol Kurt Gültekin Kurt Murat Kurt Serpil Akyol Evsa Küçük 26 2024/201 Ayhan Yalçın Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 38 27 2024/202 Arda Uzun Hülya Çavdaroğlu Perihan Yavuz Sevil Haşıl Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 41, 49 Ayla Uzun Murat Uzun Recep Uzun Sevim Atalar 129-3 Ayşe Uzun Neriman Yılmaz Selma Emiral Sevim Dökmeci Belma Ofluoğlu Nermin Aydın Sevcan Bahadır Badem Şermin Kaya Eda Özsoy Nevin Bahadır Sevgi Bahadır Şirin Açma Elmas Demirci Nevin Bebek 28 2024/203 Ahmet Turt Gülhanım Pank Kemal Tamtürk Özge Topcu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 42 Arife Diril Hasan Tamtürk Kemal Tamtürk Pınar Çakmak Asiye Kuş Hatice Organ Kerem Tamtürk Ruhi Tamtürk Belgin Şahin Hava Turt Mehmet Bahadır Seda Topal Eda Yılmaz Hayriye Tamtürk Mehmet Turt Serpil Tamtürk Emriye Tamtürk Hülya Cabri Murat Şahin Siğnem Arslan Fatma Genç Işıl Keskin Münüre Çolak Tuncay Bahadır Fatma Uludüz İlyas Bahadır Nedime Günaydın Yavuz Bahadır Gülay Kara İrem Tamtürk Nedime Turt Zekiye Bankoğlu Gülhanım Palabıyık Kamil Tamtürk Önder Tamtürk 29 2024/204 Sıtkı Yener Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 50 30 2024/205 Abdulkadir Bekar Fatma Uludüz Kadriye Topal Özge Topcu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 51 Abdülsamet Bekar Gökhan Bekar Kamil Tamtürk Pınar Çakmak 129- 4 Ahmet Tekin Bekar Gülay Kara Kamil Tamtürk Ruhi Tamtürk Ahmet Turt Gülhanım Palabıyık Kemal Tamtürk Seda Topal Ali Kerem Bekar Gülhanım Pank Kerem Tamtürk Selin Aliye Karlıklı Arife Diril Hacer Bekar Lütfi Bekar Selmihan Bekar Asiye Kuş Hakan Bekar Mehmet Bahadır Semra Bekar Belgin Şahin Hamza Bekar Mehmet Bekar Serpil Tamtürk Berkant Türkmen Hasan Tamtürk Mehmet Turt Seylan Bekar Birgül Bekar Hatice Organ Murat Şahin Siğnem Arslan Birnaz Bekar Hava Turt Musa Bekar Şenol Türkmen Eda Yılmaz Havva Çamur Mustafa Oğuz Türkmen Tuncay Bahadır Emine Bekar Hülya Cabri Münüre Çolak Yavuz Bahadır Emriye Tamtürk Işıl Keskin Nazmiye Bekar Zehra Durmaz Enver Bekar İlker Türkmen Nedime Günaydın Zekiye Bankoğlu Fahri Bekar İlyas Bahadır Ömer Bekar Fatma Genç İrem Tamtürk Önder Tamtürk 31 2024/206 Ayşe Bahadır Dilek Kaçar Hatice Yılmaz Suna Efe Trabzon Vakfıkebir 126- 58 Ayşe Bahadır Enver Bekar İdris Bank Şaduman Günaydın 128- 2 Belgin Çabuk Ergun Başaran İrfan Bahadır Tayfun Başaran Berihan Bahadır Fahri Bekar Kadri Turhan Bahadır Tekin Eren Birsen Bahadır Filiz Bahadır Lütfi Bekar Turhan Bahadır Cengiz Kuzu Filiz Taşcı Meral Kasım Yavuz Bank Coşkun Bahadır Göksal Bahadır Ömer Cumhur Uyanık Zehra Durmaz Çetin Eren Gülseven Yayla Seval Şahin Demir Meftun Başaran Hasan Bahadır Seylan Bekar 32 2024/207 Gülhanım Özkul Nezahat Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 70 33 2024/208 Abdulkadir Bekar Enver Bekar Kadriye Topal Selin Aliye Karlıklı Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 53, 54, 57 Abdülsamet Bekar Fahri Bekar Lütfi Bekar Selmihan Bekar 128- 3 Ahmet Tekin Bekar Gökhan Bekar Mehmet Bekar Semra Bekar Ali Kerem Bekar Hacer Bekar Musa Bekar Seylan Bekar Berkant Türkmen Hakan Bekar Mustafa Oğuz Türkmen Şenol Türkmen Birgül Bekar Hamza Bekar Nazmiye Bekar Zehra Durmaz Birnaz Bekar Havva Çamur Ömer Bekar Emine Bekar İlker Türkmen Selfinaz Bekar 34 2024/209 Abdulkadir Bekar Enver Bekar Kadriye Topal Selfinaz Bekar Trabzon Vakfıkebir Çamlık 129- 5 Abdülsamet Bekar Fahri Bekar Lütfi Bekar Selin Aliye Karlıklı Ahmet Tekin Bekar Gökhan Bekar Mehmet Bekar Selmihan Bekar Ali Kerem Bekar Hacer Bekar Musa Bekar Semra Bekar Berkant Türkmen Hakan Bekar Mustafa Oğuz Türkmen Seylan Bekar Birgül Bekar Hamza Bekar Nazmiye Bekar Şenol Türkmen Birnaz Bekar Havva Çamur Ömer Bekar Zehra Durmaz Emine Bekar İlker Türkmen 35 2024/210 Demet Kurtoğlu Gençalp Naci Kurtoğlu Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu Reşat Kurtoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 5 Hüseyin Kurtoğlu 36 2024/211 Demet Kurtoğlu Gençalp Naci Kurtoğlu Osman Kurtoğlu Saniye Kurtoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 63, 64 Hüseyin Kurtoğlu Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu Reşat Kurtoğlu 104- 36 37 2024/212 Ahmet Kurt Emine Kurt İlfet Kurt Murat Kurt Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 66 Ali Cabri Emrullah Kurt İlhan Cabri Mustafa Kurt Ayşe Cabri Faik Ahmet Ada İrfan Kurt Naciye Kurt Ayşe Kudu Faik Kurt Kadri Cabri Nesrin Bozkurt Ayşe Kurt Altın Fatma Cabri Makbule Anıl Karavin Osman Kur Ayşe Şahin Fatma Kurt Mehmet Kurt Salih Kurt Ayten Kurt Fatma Kurt Meral Arslan Seyhan Kurt Beyhan Kurt Fatma Pelin Ada Cebeci Mevlüt Kurt Şenay Açmak Dilara Kurt Fevzi Kurt Muharrem Ada Zehra Tuna Dursun Kurt Furkan Kurt Mukadder Cabri Zühal Köse Ekrem Kurt Gülseren Kurt Murat Cabri 38 2024/213 Abdulkadir Bekar Gökhan Bekar İlker Türkmen Şenol Türkmen Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 1 Berkant Türkmen Hakan Bekar Mehmet Bekar Mustafa Oğuz Türkmen Emine Bekar Hamza Bekar 39 2024/214 Hikmet Bankoğlu Necla Pank Ümit Bankoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 2 40 2024/215 Durgut Bankoğlu Serkan Bakoğlu Seviye Sinanoğlu Zekiye Bankoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 1 Sema Arık 41 2024/216 Affan Fettahoğlu Erdoğan Boz Meriç Sezgin Sabri Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 6 Ali Tanrıverdi Erdoğan Ömür Merter Fettahoğlu Sebahat Yılmaz Ali Topal Ersin Yılmaz Meryem Azman Sebahattin Çelikel Asiye İnce Fatime İnce Minel Topal Sedat Yılmaz Asiye Özcan Fatma Ünal Minire Karakaş Selahattin Yılmaz Asya Topal Fatma Yılmaz Muhammet Ömür Selçuk Şen Ayhan Göçmen Güner Yıldız Murat Topal Semiha Tekinalp Aynur Yılmaz Halim İnce Mustafa Boz Senihan Boz Aysel Kule Hatice Çevik Mustafa İnce Sevgi Aydın Ayşe Ömür Hatice Göktaş Mustafa Ömür Şefahat Çelikel Ayşe Özkul Hatice Yılmaz Mustafa Tanrıverdi Şefik Yılmaz Ayşe Poyraz Hemdine Ömür Mustafa Yılmaz Şendoğan Ömür Ayşe Topal Hikmet Çelikel Muzaffer Ömür Şengül Korkmaz Ayşegül İnce Hüseyin Boz Muzaffer Tanrıverdi Şeyma Aksungur Ayten Gönül Hüseyin Vural Naziye Çelikel Şükran Yeşiloğlu Betrettin Aktaş İhsan İnce Nebahat Köksal Ümit Fettahoğlu Birsen Hasdemir İlyas Topal Nuray Çelik Yeder Çufalı Cengiz Aktaş İrfan İnce Nurettin Aktaş Yeter Tanrıverdi Emine İnce İzzet Çelikel Nurettin Yılmaz Yusuf İnce Emine Kök Koray Sezgin Nurten İnce Yusuf Turan Tanrıverdi Emine Şen Mehmet Çelikel Osman Aktaş Zehra İnce Emine Yılmaz Mehmet Yılmaz Perihan Dinçer 42 2024/217 Ahmet Nedim Kurt Fatma Kurt Hilal Efes Osman Kurt Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 14 Burhan Kurt Fikriye Akyol Kadir Kurt Ömer Mazalı Emre Can Kurt Gülden Küçük Mehmet Kurt Serpil Akyol Engin Kurt Güler Mazalı Murat Kurt Erol Kurt Gültekin Kurt Nurten Kurt Evsa Küçük Hasan Kurt Orhan Kurt 43 2024/219 Ali Aşık Baki Aşık Ömer Aşık Tolga Aşık Trabzon Vakfıkebir Körez 214- 5 44 2024/226 Ali Yener Taner Yener Tuncay Yener Tülay Sağlam Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 22 ve 24 Gönül Yener Çayıroğlu 45 2024/227 Afet Kurt Elmas Turhan Güler Şahinoğlu Sude Nas Yıldız Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 4 ve 20 Artun Yıldız Erdem Yıldız Hatice Yıldız Tuğba Söylemiş Dursun Tolga Yıldız Esma Yıldız Havva Öztürk Ebru Topaloğlu Fatma Yıldız Sevinç Yıldız 46 2024/228 Beydullah Yıldız Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 10 47 2024/229 Dursun Özkan Fatma Şener Mustafa Özkan Zeki Özkan Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 23 Fatime Özkan Havva Şener 48 2024/230 Osman Eyüboğlu Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 5 49 2024/231 Ayfer Yılmaz Emine Kurt Hülya Sağlam Songül Eyüboğlu Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 16 Çağlar Yalçin Fatma Öksüz Memnüne Yalçin Turan Yalçin Çoşkun Yılçin Hava Yıldırım Mustafa Yalçin 50 2024/364 Muhammet Çalış Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 659- 1 51 2024/365 Ayşe Sıddıka Çağlar İfakat Bankoğlu Koraltan Şafak Saime Bank Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 658- 1 Cemal Bank Kemal Bank Korhan Şafak Temel Bank Emine Güç 52 2024/366 Huzur Plaza İnş. Nak. Tur. Ve Tic. A.Ş. Trabzon Vakfıkebir Çarşı Haz.23