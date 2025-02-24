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        T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.02.2025 - 00:00
        T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI
        Aşağıdaki listesinde ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına 10. Bölge Müdürlüğü tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar erileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 26/12/2024
        S.No Esas No Davalılar İl İlçe Mahalle Ada- Parsel
        1 2024/162 Asiye Bahadır Fatma Bahadır Kemal Kukul Ramazan Eyüpoğlu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 48
        Asiye Bank Fatma Bekar Kerem Bahadır Saliha Sanlı 129- 11
        Ayşe Bahadır Fatma Emeksiz Lütfi Bekar Savaş Kukul
        Ayşe Bahadır Fatma Karpuz Maliye Hazinesi Sedanur Bahadır
        Ayşe Bahadır Fatma Sezgün Mehmet Bahadır Seher Uçman
        Ayşe Bahadır Ferit Hakkı Kurtel Mehmet İhsan Eyüpoğlu Selahattin Günaydın
        Ayşe Kukul Filiz Taşcı Mehmet Zeki Bahadır Sema Bahadır
        Aytaç Bahadır Filiz Uzunoğlu Metin Bank Serap Bahadır
        Barış Ayten Gökhan Kurtel Mine Bahadır Serdar Bayram
        Barış Bahadır Göksel Bahadır Muhammet Ali Kukul Serkan Bahadır
        Berihan Bahadır Gönül Bank Muhterem Ersin Seylan Bekar
        Birgül Bahadır Gönül Eyüpoğlu Murat Bahadır Sezgin Bahadır
        Birsen Bahadır Gülhanım Çakıroğlu Murat Eyüpoğlu Sibel Akgün
        Birsen Bodur Gülnihal Bayram Mustafa Bahadır Suna Efe
        Cahit Kurtel Gülseven Yayla Mustafa Bahadır Şahin Ersin
        Cansu Bahadır Zileli Günay Bahadır Müzeyyen Günaydın Şengül Bahadır
        Cengiz Kuzu Hakan Bahadır Naciye Bahadır Şenol Bahadır
        Ceren Bahadır Cora Hakan Devrim Bahadır Nadire Bahadır Şenol Eyüpoğlu
        Coşkun Bahadır Hakkı Bahadır Nazan Bankoğlu Şerife Bahadır
        Çetin Eren Halil Ata Nazime Bahadır Şerife Demir
        Çiğdem Bahadır Hasan Bahadır Nazime Bahadır Şevket Bayram
        Davut Bayram Hatice Midilli Nesrin Denktaş Şirin Durak
        Demir Meftun Başaran Hava Eyüpoğlu Nevin Çalık Tarık Bahadır
        Ebru Eyüpoğlu Haydar Bayram Nevzat Bank Tayfun Başaran
        Elif Bahadır Hidayet Günaydın Nezahat Bahadır Dilli Tekin Eren
        Elif Bahadır Hilal Hasanbaşoğlu Nigar Arlat Tufan Eyüpoğlu
        Emel Akkerman Hülya Taşkıran Nurden Aygün Turhan Bahadır
        Emine Eyüpoğlu İbrahim Demir Nuri Bank Ülker Bayram
        Enver Bekar İlyas Bahadır Nurten Aşçı Ülkü Güdük
        Erdoğan Bahadır İlyas Necmi Bahadır Nurten Hun Ümit Bahadır
        Ergun Başaran İnci Kolay Oben Bahadır Ümit Yaşar Bahadır
        Erol Aşçı İrfan Bahadır Osman Bahadır Yasemin Bacak
        Ertan Bahadır İsmail Bahadır Osman Bayram Yeter Bahadır
        Fahri Bekar İsmet Kukul Osman Eyüpoğlu Yusuf Bahadır
        Faruk Bahadır Kadri Bahadır Oya Eyüpoğlu Yusuf Bahadır
        Fatih Bahadır Kadri Turhan Ömer Cumhur Uyanık Zehra Durmaz
        Fatma Bahadır Kemal Bahadır Rahman Eyüpoğlu Zehra Ocak
        2 2024/177 Enver Bekar Fahri Bekar Lütfi Bekar Seylan Bekar Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 3
        Zehra Durmaz
        3 2024/178 Abdülsamet Bekar Haskız Bekar Hacer Bekar İbrahim Bekar Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 5
        Musa Bekar Ömer Bekar Selfinaz Bekar
        4 2024/179 Ali Yener Fatma Yener Mehmet Yener Sıtkı Yener Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 2
        Ayşe Güven Hava Doğan Mustafa Yener Ziya Yener
        5 2024/180 Ali Yener Fatma Yener Mehmet Yener Sıtkı Yener Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 55
        Ayşe Güven Hava Doğan Mustafa Yener Ziya Yener
        6 2024/181 Demet Kurtoğlu Gençalp Hüseyin Kurtoğlu Mustafa Şahinoğlu Reşat Kurtoğlu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 105- 37
        Elif Şahinoğlu İlknur Şahinoğlu Naci Kurtoğlu Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu
        Fatma Uzun Kahraman Şahinoğlu Nisanur Şahinoğlu Yılmaz Yeşim Şahinoğlu Acer
        7 2024/182 Ayhan Yalçın Filiz Bahadır Hatice Yılmaz Seval Şahin Trabzon Vakfıkebir Çamlık 130- 1
        Ayşe Bahadır Göksal Bahadır İdris Bank Şaduman Günaydın
        Belgin Çabuk Hasan Bahadır Meral Kasım Yavuz Bank
        Dilek Kaçar
        8 2024/183 Aydın Başar Ertan Başar Mustafa Kazancı Talat Kazancı Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 60
        Ayşe Adıgüzel Fatma Korkmaz Naciye Erdoğan Ünal Kazancı
        Ayşe Kazancı Hatice Akbıyık Nezahat Kazancı Yahya Kemal Kazancı
        Coşkun Kazancı Mehmet Kazancı Şadıman Kara Yasemen Kazancı
        9 2024/184 Abdullah Kazancı Emine Kazancı Mustafa Kazancı Şükran Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 53
        Elmas Obak Kezban Kazancı Şengül Kazancı Yılmaz
        10 2024/185 İsmet Kazancı Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 52
        11 2024/186 Asiye Bahadır Ferit Hakkı Kurtel Kadri Turhan Bahadır Selahattin Günaydın Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 47
        Asiye Bank Filiz Taşcı Kemal Kukul Sema Bahadır 129- 12
        Ayşe Bahadır Filiz Uzunoğlu Kerem Bahadır Serap Bahadır
        Ayşe Bahadır Gökhan Kurtel Lütfi Bekar Serdar Bayram
        Ayşe Bahadır Göksel Bahadır Maliye Hazinesi Serkan Bahadır
        Ayşe Bahadır Gönül Bank Mehmet İhsan Eyüpoğlu Seylan Bekar
        Ayşe Kukul Gönül Eyüpoğlu Mehmet Zeki Bahadır Sezgin Bahadır
        Aytaç Bahadır Gülhanım Çakıroğlu Metin Bank Sibel Akgün
        Barış Ayten Gülnihal Bayram Mine Bahadır Suna Efe
        Barış Bahadır Gülseven Yayla Muhammet Ali Kukul Şahin Ersin
        Berihan Bahadır Günay Bahadır Muhterem Ersin Şengül Bahadır
        Birgül Bahadır Hakan Devrim Bahadır Murat Bahadır Şenol Bahadır
        Birsen Bahadır Hakkı Bahadır Murat Eyüpoğlu Şenol Eyüpoğlu
        Birsen Bodur Halil Ata Aşçı Mustafa Bahadır Şerife Demir
        Cahit Kurtel Hasan Bahadır Nurten Aşçı Şevket Bayram
        Cansu Bahadır Zileli Hatice Midilli Nurten Hun Şirin Durak
        Cengiz Kuzu Haydar Bayram Oben Bahadır Tarık Bahadır
        Ceren Bahadır Cora Hidayet Günaydın Osman Bahadır Tayfun Başaran
        Coşkun Bahadır Hilal Hasanbaşoğlu Osman Bayram Tekin Eren
        Çetin Eren Hülya Taşkıran Osman Eyüpoğlu Tufan Eyüpoğlu
        Çiğdem Bahadır İbrahim Demir Oya Eyüpoğlu Turhan Bahadır
        Demir Meftun Başaran İlyas Bahadır Ömer Cumhur Uyanık Ülker Bayram
        Ergun Başaran İlyas Necmi Bahadır Rahman Eyüpoğlu Ülkü Güdük
        Fahri Bekar İnci Kolay Ramazan Eyüpoğlu Ümit Bahadır
        Fatma Bekar İrfan Bahadır Saliha Sanlı Ümit Yaşar Bahadır
        Fatma Emeksiz İsmail Bahadır Savaş Kukul Yasemin Bacak
        Fatma Karpuz İsmet Kukul Sedanur Bahadır Zehra Durmaz
        Fatma Sezgün Kadri Bahadır Seher Uçman
        12 2024/187 Ajda Ergün Bülent Korkmaz Pakize Korkmaz Tolga Korkmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 10
        Ali Korkmaz Çağlar Kobal Sakine Korkmaz Tuğba Pak
        Assiye Can Emine Altındeğer Serpil Doruk Yılmaz Korkmaz
        Aynur Yılmaz Emriye Kobal Sevil Yılmaz Yusuf Korkmaz
        Aysun Kocaman Fatma Korkmaz Şaduman Yılancı Yüksel Korkmaz
        Ayşe Korkmaz Fatma Korkmaz Şimal Koral
        Ayşe Korkmaz Gündoğan Kobal Taner Korkmaz
        13 2024/188 Ajda Ergün Ayşe Korkmaz Pakize Korkmaz Tolga Korkmaz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 59
        Ali Korkmaz Bülent Korkmaz Sakine Korkmaz Tuğba Pak
        Assiye Can Emine Altındeğer Serpil Doruk Yılmaz Korkmaz
        Aynur Yılmaz Fatma Korkmaz Sevil Yılmaz Yüksel Korkmaz
        Aysun Kocaman Fatma Korkmaz Şaduman Yılancı
        Ayşe Korkmaz Nebahat Korkmaz Taner Korkmaz
        10 2024/189 Bedia Sağlam Havva Yılmaz Mustafa Yılmaz Sevgi Yılmaz Özkul Trabzon Vakfıkebir Bozalan 105- 32, 33
        Elmas Yılmaz Mustafa Yılmaz Sevcan Yılmaz Sevilay Yılmaz Yaylacık 104- 1
        15 2024/190 Fatma Yılmaz Yeter Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 3
        16 2024/191 Ayşe Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 2
        17 2024/192 Murat Korkmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 8
        18 2024/193 Ategin Bank İrfan Habipoğlu Melek Bulut Nebahat Uludüz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 3
        Ekrem Bank
        19 2024/194 Fatma Korkmaz Şadıman Kara Ünal Kazancı Zehra Kazancı Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 9
        Mehmet Kazancı Adem Kazancı Ali Kazancı
        20 2024/195 Köksal Bahadır Nikar Bahadır Zehra Koçal Trabzon Vakfıkebir Çamlık 130- 4
        21 2024/196 Adem Kazancı Emine Cavdar İsmail Kazancı Fatma Kazancı Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 106- 2
        Ayşe Kodaş 104- 7
        22 2024/197 Fatma Kumbaroğlu Münevver Uzun Osman Bahadır Tamer Bahadır Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 44, 45, 52
        İlker Bahadır 129- 13, 14
        23 2024/198 Alaattin Yanık Elmas Turan İlhan Günaydın Saadet Şentürk Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 61, 62
        Ali Hikmet Bahadır Emine Dülger Mehmet Turan Saadet Turan 104- 10, 11
        Ali Turan Fatma Bektaş Mustafa Ocak Seyhan Bahadır
        Ayfer Şentürk Fatma Günaydın Mustafa Turan Şükrü Turan
        Ayşe Keskin Gönül Sağlam Müşerref Ocak Yüksel Ocak
        Ayşe Seher Gülhanım Yanık Osman Yanık
        Elmas Kalpakçı Hüseyin Turan Perihan Başaran
        24 2024/199 Ahmet Turt Gülhanım Pank Kemal Tamtürk Özge Topcu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 130- 3
        Arife Diril Hasan Tamtürk Kemal Tamtürk Pınar Çakmak
        Asiye Kuş Hatice Organ Kerem Tamtürk Ruhi Tamtürk
        Belgin Şahin Hava Turt Mehmet Bahadır Seda Topal
        Eda Yılmaz Hayriye Tamtürk Mehmet Turt Serpil Tamtürk
        Emriye Tamtürk Hülya Cabri Murat Şahin Siğnem Arslan
        Fatma Genç Işıl Keskin Münüre Çolak Tuncay Bahadır
        Fatma Uludüz İlyas Bahadır Nedime Günaydın Yavuz Bahadır
        Gülay Kara İrem Tamtürk Nedime Turt Zekiye Bankoğlu
        Gülhanım Palabıyık Kamil Tamtürk Önder Tamtürk
        25 2024/200 Ahmet Nedim Kurt Fatma Kurt Hasan Kurt Nurten Kurt Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 51
        Burhan Kurt Fikriye Akyol Hilal Efes Orhan Kurt
        Emre Can Kurt Gülden Küçük Kadir Kurt Osman Kurt
        Engin Kurt Güler Mazalı Mehmet Kurt Ömer Mazalı
        Erol Kurt Gültekin Kurt Murat Kurt Serpil Akyol
        Evsa Küçük
        26 2024/201 Ayhan Yalçın Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 38
        27 2024/202 Arda Uzun Hülya Çavdaroğlu Perihan Yavuz Sevil Haşıl Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 41, 49
        Ayla Uzun Murat Uzun Recep Uzun Sevim Atalar 129-3
        Ayşe Uzun Neriman Yılmaz Selma Emiral Sevim Dökmeci
        Belma Ofluoğlu Nermin Aydın Sevcan Bahadır Badem Şermin Kaya
        Eda Özsoy Nevin Bahadır Sevgi Bahadır Şirin Açma
        Elmas Demirci Nevin Bebek
        28 2024/203 Ahmet Turt Gülhanım Pank Kemal Tamtürk Özge Topcu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 42
        Arife Diril Hasan Tamtürk Kemal Tamtürk Pınar Çakmak
        Asiye Kuş Hatice Organ Kerem Tamtürk Ruhi Tamtürk
        Belgin Şahin Hava Turt Mehmet Bahadır Seda Topal
        Eda Yılmaz Hayriye Tamtürk Mehmet Turt Serpil Tamtürk
        Emriye Tamtürk Hülya Cabri Murat Şahin Siğnem Arslan
        Fatma Genç Işıl Keskin Münüre Çolak Tuncay Bahadır
        Fatma Uludüz İlyas Bahadır Nedime Günaydın Yavuz Bahadır
        Gülay Kara İrem Tamtürk Nedime Turt Zekiye Bankoğlu
        Gülhanım Palabıyık Kamil Tamtürk Önder Tamtürk
        29 2024/204 Sıtkı Yener Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 50
        30 2024/205 Abdulkadir Bekar Fatma Uludüz Kadriye Topal Özge Topcu Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 51
        Abdülsamet Bekar Gökhan Bekar Kamil Tamtürk Pınar Çakmak 129- 4
        Ahmet Tekin Bekar Gülay Kara Kamil Tamtürk Ruhi Tamtürk
        Ahmet Turt Gülhanım Palabıyık Kemal Tamtürk Seda Topal
        Ali Kerem Bekar Gülhanım Pank Kerem Tamtürk Selin Aliye Karlıklı
        Arife Diril Hacer Bekar Lütfi Bekar Selmihan Bekar
        Asiye Kuş Hakan Bekar Mehmet Bahadır Semra Bekar
        Belgin Şahin Hamza Bekar Mehmet Bekar Serpil Tamtürk
        Berkant Türkmen Hasan Tamtürk Mehmet Turt Seylan Bekar
        Birgül Bekar Hatice Organ Murat Şahin Siğnem Arslan
        Birnaz Bekar Hava Turt Musa Bekar Şenol Türkmen
        Eda Yılmaz Havva Çamur Mustafa Oğuz Türkmen Tuncay Bahadır
        Emine Bekar Hülya Cabri Münüre Çolak Yavuz Bahadır
        Emriye Tamtürk Işıl Keskin Nazmiye Bekar Zehra Durmaz
        Enver Bekar İlker Türkmen Nedime Günaydın Zekiye Bankoğlu
        Fahri Bekar İlyas Bahadır Ömer Bekar
        Fatma Genç İrem Tamtürk Önder Tamtürk
        31 2024/206 Ayşe Bahadır Dilek Kaçar Hatice Yılmaz Suna Efe Trabzon Vakfıkebir 126- 58
        Ayşe Bahadır Enver Bekar İdris Bank Şaduman Günaydın 128- 2
        Belgin Çabuk Ergun Başaran İrfan Bahadır Tayfun Başaran
        Berihan Bahadır Fahri Bekar Kadri Turhan Bahadır Tekin Eren
        Birsen Bahadır Filiz Bahadır Lütfi Bekar Turhan Bahadır
        Cengiz Kuzu Filiz Taşcı Meral Kasım Yavuz Bank
        Coşkun Bahadır Göksal Bahadır Ömer Cumhur Uyanık Zehra Durmaz
        Çetin Eren Gülseven Yayla Seval Şahin
        Demir Meftun Başaran Hasan Bahadır Seylan Bekar
        32 2024/207 Gülhanım Özkul Nezahat Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 70
        33 2024/208 Abdulkadir Bekar Enver Bekar Kadriye Topal Selin Aliye Karlıklı Trabzon Vakfıkebir Çamlık 126- 53, 54, 57
        Abdülsamet Bekar Fahri Bekar Lütfi Bekar Selmihan Bekar 128- 3
        Ahmet Tekin Bekar Gökhan Bekar Mehmet Bekar Semra Bekar
        Ali Kerem Bekar Hacer Bekar Musa Bekar Seylan Bekar
        Berkant Türkmen Hakan Bekar Mustafa Oğuz Türkmen Şenol Türkmen
        Birgül Bekar Hamza Bekar Nazmiye Bekar Zehra Durmaz
        Birnaz Bekar Havva Çamur Ömer Bekar
        Emine Bekar İlker Türkmen Selfinaz Bekar
        34 2024/209 Abdulkadir Bekar Enver Bekar Kadriye Topal Selfinaz Bekar Trabzon Vakfıkebir Çamlık 129- 5
        Abdülsamet Bekar Fahri Bekar Lütfi Bekar Selin Aliye Karlıklı
        Ahmet Tekin Bekar Gökhan Bekar Mehmet Bekar Selmihan Bekar
        Ali Kerem Bekar Hacer Bekar Musa Bekar Semra Bekar
        Berkant Türkmen Hakan Bekar Mustafa Oğuz Türkmen Seylan Bekar
        Birgül Bekar Hamza Bekar Nazmiye Bekar Şenol Türkmen
        Birnaz Bekar Havva Çamur Ömer Bekar Zehra Durmaz
        Emine Bekar İlker Türkmen
        35 2024/210 Demet Kurtoğlu Gençalp Naci Kurtoğlu Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu Reşat Kurtoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 5
        Hüseyin Kurtoğlu
        36 2024/211 Demet Kurtoğlu Gençalp Naci Kurtoğlu Osman Kurtoğlu Saniye Kurtoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 63, 64
        Hüseyin Kurtoğlu Nurcan Kurtoğlu Çurgunlu Reşat Kurtoğlu 104- 36
        37 2024/212 Ahmet Kurt Emine Kurt İlfet Kurt Murat Kurt Trabzon Vakfıkebir Bozalan 103- 66
        Ali Cabri Emrullah Kurt İlhan Cabri Mustafa Kurt
        Ayşe Cabri Faik Ahmet Ada İrfan Kurt Naciye Kurt
        Ayşe Kudu Faik Kurt Kadri Cabri Nesrin Bozkurt
        Ayşe Kurt Altın Fatma Cabri Makbule Anıl Karavin Osman Kur
        Ayşe Şahin Fatma Kurt Mehmet Kurt Salih Kurt
        Ayten Kurt Fatma Kurt Meral Arslan Seyhan Kurt
        Beyhan Kurt Fatma Pelin Ada Cebeci Mevlüt Kurt Şenay Açmak
        Dilara Kurt Fevzi Kurt Muharrem Ada Zehra Tuna
        Dursun Kurt Furkan Kurt Mukadder Cabri Zühal Köse
        Ekrem Kurt Gülseren Kurt Murat Cabri
        38 2024/213 Abdulkadir Bekar Gökhan Bekar İlker Türkmen Şenol Türkmen Trabzon Vakfıkebir Bozalan 101- 1
        Berkant Türkmen Hakan Bekar Mehmet Bekar Mustafa Oğuz Türkmen
        Emine Bekar Hamza Bekar
        39 2024/214 Hikmet Bankoğlu Necla Pank Ümit Bankoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 2
        40 2024/215 Durgut Bankoğlu Serkan Bakoğlu Seviye Sinanoğlu Zekiye Bankoğlu Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 1
        Sema Arık
        41 2024/216 Affan Fettahoğlu Erdoğan Boz Meriç Sezgin Sabri Yılmaz Trabzon Vakfıkebir Yaylacık 104- 6
        Ali Tanrıverdi Erdoğan Ömür Merter Fettahoğlu Sebahat Yılmaz
        Ali Topal Ersin Yılmaz Meryem Azman Sebahattin Çelikel
        Asiye İnce Fatime İnce Minel Topal Sedat Yılmaz
        Asiye Özcan Fatma Ünal Minire Karakaş Selahattin Yılmaz
        Asya Topal Fatma Yılmaz Muhammet Ömür Selçuk Şen
        Ayhan Göçmen Güner Yıldız Murat Topal Semiha Tekinalp
        Aynur Yılmaz Halim İnce Mustafa Boz Senihan Boz
        Aysel Kule Hatice Çevik Mustafa İnce Sevgi Aydın
        Ayşe Ömür Hatice Göktaş Mustafa Ömür Şefahat Çelikel
        Ayşe Özkul Hatice Yılmaz Mustafa Tanrıverdi Şefik Yılmaz
        Ayşe Poyraz Hemdine Ömür Mustafa Yılmaz Şendoğan Ömür
        Ayşe Topal Hikmet Çelikel Muzaffer Ömür Şengül Korkmaz
        Ayşegül İnce Hüseyin Boz Muzaffer Tanrıverdi Şeyma Aksungur
        Ayten Gönül Hüseyin Vural Naziye Çelikel Şükran Yeşiloğlu
        Betrettin Aktaş İhsan İnce Nebahat Köksal Ümit Fettahoğlu
        Birsen Hasdemir İlyas Topal Nuray Çelik Yeder Çufalı
        Cengiz Aktaş İrfan İnce Nurettin Aktaş Yeter Tanrıverdi
        Emine İnce İzzet Çelikel Nurettin Yılmaz Yusuf İnce
        Emine Kök Koray Sezgin Nurten İnce Yusuf Turan Tanrıverdi
        Emine Şen Mehmet Çelikel Osman Aktaş Zehra İnce
        Emine Yılmaz Mehmet Yılmaz Perihan Dinçer
        42 2024/217 Ahmet Nedim Kurt Fatma Kurt Hilal Efes Osman Kurt Trabzon Vakfıkebir Bozalan 104- 14
        Burhan Kurt Fikriye Akyol Kadir Kurt Ömer Mazalı
        Emre Can Kurt Gülden Küçük Mehmet Kurt Serpil Akyol
        Engin Kurt Güler Mazalı Murat Kurt
        Erol Kurt Gültekin Kurt Nurten Kurt
        Evsa Küçük Hasan Kurt Orhan Kurt
        43 2024/219 Ali Aşık Baki Aşık Ömer Aşık Tolga Aşık Trabzon Vakfıkebir Körez 214- 5
        44 2024/226 Ali Yener Taner Yener Tuncay Yener Tülay Sağlam Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 22 ve 24
        Gönül Yener Çayıroğlu
        45 2024/227 Afet Kurt Elmas Turhan Güler Şahinoğlu Sude Nas Yıldız Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 4 ve 20
        Artun Yıldız Erdem Yıldız Hatice Yıldız Tuğba Söylemiş
        Dursun Tolga Yıldız Esma Yıldız Havva Öztürk
        Ebru Topaloğlu Fatma Yıldız Sevinç Yıldız
        46 2024/228 Beydullah Yıldız Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 10
        47 2024/229 Dursun Özkan Fatma Şener Mustafa Özkan Zeki Özkan Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 23
        Fatime Özkan Havva Şener
        48 2024/230 Osman Eyüboğlu Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 5
        49 2024/231 Ayfer Yılmaz Emine Kurt Hülya Sağlam Songül Eyüboğlu Trabzon Vakfıkebir Esentepe 994- 16
        Çağlar Yalçin Fatma Öksüz Memnüne Yalçin Turan Yalçin
        Çoşkun Yılçin Hava Yıldırım Mustafa Yalçin
        50 2024/364 Muhammet Çalış Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 659- 1
        51 2024/365 Ayşe Sıddıka Çağlar İfakat Bankoğlu Koraltan Şafak Saime Bank Trabzon Vakfıkebir Kemaliye 658- 1
        Cemal Bank Kemal Bank Korhan Şafak Temel Bank
        Emine Güç
        52 2024/366 Huzur Plaza İnş. Nak. Tur. Ve Tic. A.Ş. Trabzon Vakfıkebir Çarşı Haz.23
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02173005