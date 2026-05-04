T.C. VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

VAKFIKEBİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN



İLAN

Sayı :2025/31 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR : CANDAN BİRİZ (T.C. 557*****062)

04/05/2026

Memurluğumuzca satışa konu tarafınızın hissedar olduğu Trabzon ili, Beşikdüzü İlçesi, Çeşmeönü Mahallesi, 150 ada, 15 parselde kayıtlı, 2.651,40 m² yüzölçümlü, fındık bahçesi nitelikli taşınmaz için satış ilanı hazırlanmış,1. Artırma Başlangıç Tarih veSaati : 25/08/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 01/09/2026 - 11:00,

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2026 - 11:00 'dur. Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında CANDAN BİRİZ'e gösterilen adreste tebligat yapılamamış vegeçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup Memurluğumuza ait satış ihale günü ilanen tebliğ olunur.