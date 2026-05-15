T.C. VAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2048 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
11.11.2025
İLAN METNİ
33439708872 TC Kimlik Numaralı VAN ili, İPEKYOLU ilçesi, VALİMİTHAT mah/köy, 14 Cilt, 87 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve İSMET oğlu/kızı, 01/07/1895 doğumlu, MUHİTTİN ORAL hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Van Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/2048 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.'