T.C. VAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/2048 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

11.11.2025

İLAN METNİ



33439708872 TC Kimlik Numaralı VAN ili, İPEKYOLU ilçesi, VALİMİTHAT mah/köy, 14 Cilt, 87 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve İSMET oğlu/kızı, 01/07/1895 doğumlu, MUHİTTİN ORAL hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Van Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/2048 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.'