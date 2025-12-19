Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.12.2025 - 00:00
        T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/369 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Van İli, Tuşba ilçesi, İskele Mahallesi 639 ada 5 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/369 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02364369