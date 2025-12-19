T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/369 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Van İli, Tuşba ilçesi, İskele Mahallesi 639 ada 5 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ilan olunur. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/369 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025