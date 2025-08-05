T.C.

VAN

6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



( İLAN)

Sayı : 2025/3

Karar : 2025/170

31.07.2025

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2025 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nın 158/1-F, son maddesi gereğince 4 yıl hapis ve 18.500 TL adli para cezası ile cezalandırılan Fatih ve Yasemin oğlu, 08/05/2004 doğumlu, 12578709100 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa ALTUNTAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 (İKİ) HAFTALIK yasal süreden sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 291 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 (İKİ) HAFTA içerisinde mahkememizde ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.