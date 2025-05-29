T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/95 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslardan dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.05.2025
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
2025/95 Esas VAN İPEKYOLU ARITOPRAK 101 ADA 346 PARSEL
2025/96 ESAS VAN İPEKYOLU ARITOPRAK 105 ADA, 58 PARSEL