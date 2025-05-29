T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. VAN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/95 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslardan dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.05.2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

2025/95 Esas VAN İPEKYOLU ARITOPRAK 101 ADA 346 PARSEL

2025/96 ESAS VAN İPEKYOLU ARITOPRAK 105 ADA, 58 PARSEL