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        T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00
        T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        Sayı :2024/252 Esas

        BASIN İLAN KURUMU GENEL

        BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İSTANBUL


        Davacı Sahip Yılmaz ile gaip adayı Mukaddes Yılmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;


        Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Mukaddes Yılmaz'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur.

        22/10/2024 İLGİLİ KİŞİ : MUKADDES YILMAZ - 21443532644
        MUŞ ili, VARTO ilçesi, SAZLICA mah/köy, 68 Cilt, 17 Aile sıra no, 51 sırada nüfusa kayıtlı, ÇELİK ve SUZAN oğlu/kızı, 26/05/1977 doğumlu,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115588