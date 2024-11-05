T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/252 Esas
BASIN İLAN KURUMU GENEL
BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İSTANBUL
Davacı Sahip Yılmaz ile gaip adayı Mukaddes Yılmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Mukaddes Yılmaz'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur.
22/10/2024 İLGİLİ KİŞİ : MUKADDES YILMAZ - 21443532644
MUŞ ili, VARTO ilçesi, SAZLICA mah/köy, 68 Cilt, 17 Aile sıra no, 51 sırada nüfusa kayıtlı, ÇELİK ve SUZAN oğlu/kızı, 26/05/1977 doğumlu,