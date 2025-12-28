Örnek No:55*

T.C.

YAHYALI

İCRA DAİRESİ

2025/40 TLMT.

TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İLANEN TEBLİĞ

HİSSEDAR : Hüseyin AYRANCI T.C. 37*******090 Anne Adı : Zeliha Baba ADI :Durmuş Ali

Hissedarı olduğunuz aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın satışına ilişkin satış ilanı tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebliğ olmamıştır.Aşağıdaki bilgileri yazılı taşınmazın satışının Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereği ilanen tebliği olunur.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/40 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Yahyalı İlçe, FETULLAH Mahalle/Köy, Mahalle önü Mevkii Mevkii, 144 Ada, 48 Parsel, Taşınmaz ,3/64 oranında hisse satılıktır.

Adresi : Fetullah Mah. Yahyalı / KAYSERİ

Yüzölçümü : 350 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içinde kalan kadastro parselidir.İmar planında Konut Alanı ve Yol olarak planlıdır. Konut alanında kalan yaklaşık 244 m2'lik kısmın imar hakkı; Emsal: 1.25 ve Yençok 18.50'dir.

Kıymeti : 60.877,17 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:00

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.