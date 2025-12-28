T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/1964

KARAR NO : 2025/1088

Davacı ALİŞAN ÖZUSTA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı BASRİ ÇOLAK tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜNE,

-Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Koru mah. 262 ada 13 parsel A Giriş, Bodrum Kat 1 no'lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte GENEL AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE

2-HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3-Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

5-Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisselere göre paydaşlara dağıtılmasına,

6-Satış bedeli üzerinden%o 11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına, 269,85 TL peşin harcın mahsubuna,

7-Davacı tarafından yapılan 269,85.TL Peşin harcın davalıdan tapu kaydındaki payı oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

8-Davacı tarafından yapılan 36.864.TL ilan masrafı, 92,25.TL posta masrafı, 3.030,30.TL Keşif harcı, 1.200,00.TL Keşif araç ücreti ve 5.000,00.TL Bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 46.186,55.TL yargılama giderinin davalıdan tapu kaydındaki payı oranında tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

9-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

10-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince, 28.500,00.TL vekalet ücretinin davalıdan tapu kaydındaki payı oranında tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

11-Gider - delil avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna müracaat hakkı hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İlan tarihinden 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı davalı BASRİ ÇOLAK ' a ilanen tebliğ olunur. 09/12/2025