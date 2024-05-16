T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/643 Esas

Davacı Neriman Bahar tarafından dava konusu Yalova ili Termal ilçesi 101 ada 45 parselde bulunan taşınmazın bedeli olan 4.000 Doları davalı Nilüfer Jale Torun'un hesabına göndermesine rağmen taşınmazın halen kendisi adına devrinin yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan zararlarına ilişkin açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Suat Cihan Torun (TC:18788376682) ile AYDIN NİJAT TORUN (TCN:18785376746)'nun yapılan tüm araştırmalara rağmen mernis adreslerinin bulunmaması nedeniyle ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda 16/09/2024 günü saat 009.40'da duruşma yapılacağı, HMK 139. Maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen KESİN SÜRE içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.