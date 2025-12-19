T.C.

YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



İ L A N

Sayı : 2025/182 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ - HANİFE MİRASÇILARI KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davaya konu Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Gacık köyü, Köy civarı mevkii, 162 ada 85 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıt maliki olan Hanife Mirasçıları tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup Hanife Mirasçılarının sağ veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların TMK ’nun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 03.12.2025