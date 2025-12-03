T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ
YALOVA İCRA DAİRESİ
2025/437 TLMT.
İLANEN TEBLİGAT
ALACAKLI : QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ, 3880023334Vergi Nolu,
VEKİLİ : Av. Serkan Arıcan
BORÇLU : SELVER DÖNMEZ, 12******176TC Nolu,
Gemlik İcra Dairesi 2025/632E sayılı dosyasından gönderilen talimat üzerine
Müdürlüğümüz dosyasından Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Çınarcık Mah, 532 Ada, 1 Parselde kayıtlı,
1. Kat, 3 numaralı meskenin satış ilanı hazırlanmış olup dosya borçlusuna satış ilanı tebliğ
edilemediğinden tebligatın bu kere ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
Adresi : Çamlık Mahallesi, Alp 1 Sokak, Nazlı Apartmanı No:2, D:3 Çınarcık / YALOVA
Yüzölçümü : 473,72 m²
Arsa Payı : 14/140
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında ayrık nizam 4 kat TAKS:0.40 KAKS:1.80 yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:30
Şekilde yapılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.