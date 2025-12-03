Habertürk
        T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 04.12.2025 - 00:00
        T.C.
        YALOVA İCRA DAİRESİ
        2025/437 TLMT.
        İLANEN TEBLİGAT
        27/11/2025

        ALACAKLI : QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ, 3880023334Vergi Nolu,
        VEKİLİ : Av. Serkan Arıcan
        BORÇLU : SELVER DÖNMEZ, 12******176TC Nolu,
        Gemlik İcra Dairesi 2025/632E sayılı dosyasından gönderilen talimat üzerine
        Müdürlüğümüz dosyasından Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Çınarcık Mah, 532 Ada, 1 Parselde kayıtlı,
        1. Kat, 3 numaralı meskenin satış ilanı hazırlanmış olup dosya borçlusuna satış ilanı tebliğ
        edilemediğinden tebligatın bu kere ilanen yapılmasına karar verilmiştir.
        Adresi : Çamlık Mahallesi, Alp 1 Sokak, Nazlı Apartmanı No:2, D:3 Çınarcık / YALOVA
        Yüzölçümü : 473,72 m²
        Arsa Payı : 14/140
        İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında ayrık nizam 4 kat TAKS:0.40 KAKS:1.80 yapılaşma koşullarına sahiptir.
        Kıymeti : 1.800.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:30
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:30

        Şekilde yapılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

