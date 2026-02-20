Örnek No:55*



T.C.

YATAĞAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, BOZARMUT Mahalle/Köy, GÜCÜK MEVKİİ Mevkii, 342 Ada, 1 Parsel Sayılı TARLA vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 9.813,31 m2

İmar Durumu :Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2025 tarih 6586 sayılı yazısında belirttiği üzere; Bozarmut Mahallesi 342 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/100000 ölçekli Aydın ? Muğla ? Denizli Çevre Düzeni planında Tarımsal arazi konumun da kalmaktadır. Taşınmaz 5403 sayılı toprak koruma kanunu kapsamında yapılaşma yapılabilir. İnşaat Ruhsatı aşamasında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün izni alınması gerekmektedir.

Kıymeti : 20.276.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:42

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:42

18/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.