T.C. YATAĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. YATAĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2017/20 Esas

Muğlaili,Yatağan ilçesi,Bozarmut mah/köy, Cilt no 10,Aile sıra no 85, 14 sırada nüfusa kayıtlı 02/10/1936 doğumlu 30/12/2016 tarihinde vefat eden müteveffa Saffettin Yeter'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi istenilmiş olup yapılan duruşmada verilen ara karar uyarınca TMK'nın 621 ve 634/2 maddeleri gereğince terekenin defterinin tutulmasına başlanılacağından, alacak ve borçlarına esas olmak üzere, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.