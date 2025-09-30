T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/187 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Hatay ili Yayladağı İlçesi
MEVKİİ : Leylekli Mahallesi
PARSEL NO : 596
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.353,17 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nuri Yücedağ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dava konusu Hatay ili
Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi 596 parsel sayılı Nuri Yücedağ'a ait taşınmazın 3.353,17 m2'lik
kısmının kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kamulaştırma
bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline
karar verilmesi mahkememizden istenilmiştir.
1- Tebligat veya İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceklerdir.
2- Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yayladağı Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.09.2025