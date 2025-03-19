T.C.

YEŞİLHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/98 Esas

04.02.2025



İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Davacı Fahrettin Koçumoğlu, Mahmut Koçumoğlu, Muammer Koçumoğlu ve Mustafa Koçumoğlu vekili tarafından aleyhinize açılan davada özetle; Davacılar ile davalıların ortak murisi Hüseyin Koçumoğlu adına Yeşilhisar Dağılgan Mahallesi Çakırağı mevkii 115 ada 29 parsel, Dağılgan Mah Aktaş mevkii 120 ada 276 parsel, Kesik Mah. Karagör mevkii 459 ada 12 parsel, Kesik Mah. Türbe mevkii 462 1 parsel, Kılcan Mah. 205 ada 5 parsel, Kılcan Mah. Çaıllar mevkii 207 ada 69 parsel, Hacıbektaş Mah. Kasap Bağı mevkii 880 ada 9 parsel, 10,11 parsel, Kesik Mah. 95 ada 16 parsel, Kesik Mah. Ketenlik mevkii 105 ada 73 parsel, Dağılgan Mah. Şemşili mevkii 488 ada 4 parsel, Hacıbektaş Mah. İstasyon civarı mevkii 60 ada 15 parsel, yine tarafların ortak miras bırakanı Kiraz Koçumoğlu adına Kesik Mah 900 ada 30 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi bunun mümkün olmaması halinde satış sureti ile ortaklığın giderilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.Açılan işbu davada dahili davalılardan 33127918262 T.C kimlik numaralı Zehra ALTUNBAŞ adına UYAP kayıtlarında güncel mernis adresinin bulunmadığından bahisle tebligat gönderilemediği, yapılan emniyet sorgulamasında adınıza ait bir ikamet adresinin bulunmadığı gerekçesiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122, 127 ve 128. Maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşma öncesi sulh hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede gösterdiğiniz belgeleri sunmanız, başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, kesin süre içinde yerine getirilmemesi durumunda o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat aşamasına geçileceği, tahkikat duruşmasında geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmün saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği,

Bu nedenle 10/04/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususu ihtarı ile dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.