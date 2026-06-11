Örnek No:55*

T.C.

YUNAK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/48 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 116 Ada, 40 Parsel,

Yüzölçümü : 116.075,77 m2

Kıymeti : 2.901.894,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 117 Ada, 26 Parsel,

Yüzölçümü : 13.842,63 m2

Kıymeti : 3.371.065,75 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 108 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 46.053,88 m2

Kıymeti : 1.151.347,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 130 Ada, 15 Parsel,

Yüzölçümü : 188.995,45 m2

Kıymeti : 4.724.886,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00

08/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.