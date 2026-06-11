T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
YUNAK
2025/48 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 116 Ada, 40 Parsel,
Yüzölçümü : 116.075,77 m2
Kıymeti : 2.901.894,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 117 Ada, 26 Parsel,
Yüzölçümü : 13.842,63 m2
Kıymeti : 3.371.065,75 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 108 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 46.053,88 m2
Kıymeti : 1.151.347,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:31
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SİNANLI Mahalle/Köy, 130 Ada, 15 Parsel,
Yüzölçümü : 188.995,45 m2
Kıymeti : 4.724.886,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00
08/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
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