T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/108-128 Esas Arasındaki Çift Sayılı Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Karayolları lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

No Esas No Davacı Kurum Adı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Köy Ada No Parsel No İrtifak Alanı (m²) Pilon Yeri Kam. (m²) Duruşma Tarihi 1 2025/108 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Nurettin GÜLMEZ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 104 107-109 672,14

547,72 - 09/12/2025 2 2025/110 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Kıymet SARITEPE ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 104

130 113

4 404,94

1281,89 - 09/12/2025 3 2025/112 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Arife ELMAS

ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 127 1 825,32 - 09/12/2025 4 2025/114 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Altun ALBAYRAK ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 10 2482,31 - 09/12/2025 5 2025/118 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Gülağa KOÇ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 125 37 154,89 - 09/12/2025 6 2025/120 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali GAYGUSUZ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 41 2625,63 - 09/12/2025 7 2025/122 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Arife DİKEN

ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 104 105 270,08 - 09/12/2025 8 2025/124 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali AĞAÇ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 129 14 114,24 - 09/12/2025 9 2025/126 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Reşit YATMAZ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 128 9 2548,32 - 09/12/2025 10 2025/128 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Fatma KARATAŞ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 8 551,89 - 09/12/2025