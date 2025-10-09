T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/107-127 Esas Arasındaki Tek Sayılı Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Karayolları lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
|S.
No
|Esas No
|Davacı Kurum Adı
|Davalının Adı ve Soyadı
|Davanın Nev'i
|Köy
|Ada No
|Parsel No
|İrtifak Alanı (m²)
|Pilon Yeri Kam. (m²)
|Duruşma Tarihi
|1
|2025/107
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Ali ÖZGEN ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|126 127 128
|12,2,8,35,37
|2.803,38 1.554,99 1.153,32 2.870,40 1.608,22
|-
|09/12/2025
|2
|2025/109
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Ceylan GÜLÜM ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|128
|6
|1.755,07
|-
|09/12/2025
|3
|2025/111
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Cevahir CENGİZALP
ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|126
|3139
|1.381,95 630,12
|-
|09/12/2025
|4
|2025/113
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Azra KARATAŞ ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|130 104
|10
111
|810,76 404,79
|-
|09/12/2025
|5
|2025/115
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Ali Rıza KOÇ ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|104
|103
|1.067,31
|-
|09/12/2025
|6
|2025/117
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Ali AĞAÇ ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|104
|101
|2.341,99
|-
|09/12/2025
|7
|2025/121
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Aydın CANTÜRK ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|126
|7
|11.674,58
|-
|09/12/2025
|8
|2025/123
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|İsmail GÜLMEZ ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|126
|33
|424,72
|-
|09/12/2025
|9
|2025/125
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Ali Rıza ERDOĞAN ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|130,
126
|13
25
|950,31
396,09
|-
|09/12/2025
|10
|2025/127
|Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü
|Ali ELMAS ve müşterekleri
|Kamulaştırma
|Kumoğlu
|128
|7
|3.254,58
|-
|09/12/2025