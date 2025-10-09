T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/107-127 Esas Arasındaki Tek Sayılı Dosyalar

Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Karayolları lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

No Esas No Davacı Kurum Adı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Köy Ada No Parsel No İrtifak Alanı (m²) Pilon Yeri Kam. (m²) Duruşma Tarihi 1 2025/107 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali ÖZGEN ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 127 128 12,2,8,35,37 2.803,38 1.554,99 1.153,32 2.870,40 1.608,22 - 09/12/2025 2 2025/109 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ceylan GÜLÜM ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 128 6 1.755,07 - 09/12/2025 3 2025/111 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Cevahir CENGİZALP

ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 3139 1.381,95 630,12 - 09/12/2025 4 2025/113 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Azra KARATAŞ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 130 104 10

111 810,76 404,79 - 09/12/2025 5 2025/115 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali Rıza KOÇ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 104 103 1.067,31 - 09/12/2025 6 2025/117 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali AĞAÇ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 104 101 2.341,99 - 09/12/2025 7 2025/121 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Aydın CANTÜRK ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 7 11.674,58 - 09/12/2025 8 2025/123 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İsmail GÜLMEZ ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 126 33 424,72 - 09/12/2025 9 2025/125 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali Rıza ERDOĞAN ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 130,

126 13

25 950,31

396,09 - 09/12/2025 10 2025/127 Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Ali ELMAS ve müşterekleri Kamulaştırma Kumoğlu 128 7 3.254,58 - 09/12/2025