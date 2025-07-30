T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/327 Esas

DAVALILAR : Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında tapuda davalılar adına Zonguldak İli, Kilimli İlçesi, Doğancılar Mah. 205 ada 35 parsel numaralı taşınmazın tapu kaydının iptaline, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı dahili davalı Döndü Armutçu'nun tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi Heyetinin 24/02/2025 tarihli raporunda özetle :Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak İli, Kilimli İlçesi, Doğancılar Mah. 205 ada 35 parsel sayılı numarasıyla kayıtlı taşınmazın kurum tarafından kamulaştırılması amacıyla açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında Mahkememizce yapılan keşif sonucunda alınan raporda toplam bedelin 687.316,00- TL olduğu tespit edildiği,

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/09/2025 günü saat 10:03'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/05/2025



DAVALI : DÖNDÜ ARMUTÇU - (***85118***) Osman ve Hatice kızı