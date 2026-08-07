T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/46 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/07/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 199 Parsel

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh.691 Ada 199 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 3.041,74 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 304.174,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 168 Parsel

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 168 Parsel

Yüzölçümü : 5.951,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.192.308,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:39

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 200 Parsel

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi,Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 200 Parsel

Yüzölçümü : 9.428,75 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 942.875,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:16

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Kayacık Mevkii, 557 Ada, 1 Parsel

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 39.167,97 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.133.437,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:16

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Kayacık Mevkii, 557 Ada, 58 Parsel,

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 58 Parsel

Yüzölçümü : 9.014,02 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 901.402,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:16

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Eskikışla Mevkii, 599 Ada, 77 Parsel

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh.599 Ada 77 Parsel Yüzölçümü : 1.281,24 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 266.248,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:38

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Karkın Köy ü , Boztepe Mevkii, 291 Ada, 3 Parsel

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kargın Köyü 291 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 7.535,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 452.126,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.