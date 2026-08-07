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        T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 23:50
        T.C.
        AKSARAY
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ
        SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/46 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/07/2026
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 199 Parsel
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh.691 Ada 199 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
        Yüzölçümü : 3.041,74 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 304.174,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:39
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:39
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:39
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:39
        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 168 Parsel
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 168 Parsel
        Yüzölçümü : 5.951,54 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 1.192.308,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:39
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:39
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:39
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:39
        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 200 Parsel
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi,Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 200 Parsel
        Yüzölçümü : 9.428,75 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 942.875,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:16
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:16
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:16
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:16
        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Kayacık Mevkii, 557 Ada, 1 Parsel
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 1 Parsel
        Yüzölçümü : 39.167,97 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 3.133.437,60 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:16
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:16
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:16
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:16
        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Kayacık Mevkii, 557 Ada, 58 Parsel,
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 58 Parsel
        Yüzölçümü : 9.014,02 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 901.402,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:16
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:16
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:16
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:16
        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Eskikışla Mevkii, 599 Ada, 77 Parsel
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh.599 Ada 77 Parsel Yüzölçümü : 1.281,24 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 266.248,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:38
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:38
        7 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Karkın Köy ü , Boztepe Mevkii, 291 Ada, 3 Parsel
        Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kargın Köyü 291 Ada 3 Parsel
        Yüzölçümü : 7.535,44 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 452.126,40 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:38
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:38
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:38
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02524812