T.C.AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 23:50
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2026/46 SATIŞ
2026/46 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/07/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 199 Parsel
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh.691 Ada 199 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 3.041,74 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 304.174,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh.691 Ada 199 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 3.041,74 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 304.174,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:39
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:39
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 168 Parsel
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 168 Parsel
Yüzölçümü : 5.951,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.192.308,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 168 Parsel
Yüzölçümü : 5.951,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.192.308,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:39
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:39
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Cumhuriyet Mah. Boztepe Mevkii, 691 Ada, 200 Parsel
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi,Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 200 Parsel
Yüzölçümü : 9.428,75 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 942.875,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi,Helvadere Kasabası/Cumhuriyet Mh. 691 Ada 200 Parsel
Yüzölçümü : 9.428,75 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 942.875,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:16
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Kayacık Mevkii, 557 Ada, 1 Parsel
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 39.167,97 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.133.437,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 39.167,97 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.133.437,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:16
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Kayacık Mevkii, 557 Ada, 58 Parsel,
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 58 Parsel
Yüzölçümü : 9.014,02 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 901.402,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh. 557 Ada 58 Parsel
Yüzölçümü : 9.014,02 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 901.402,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:16
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:16
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Helvadere/Kirazlı Mah. Eskikışla Mevkii, 599 Ada, 77 Parsel
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh.599 Ada 77 Parsel Yüzölçümü : 1.281,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 266.248,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası/Kirazlı Mh.599 Ada 77 Parsel Yüzölçümü : 1.281,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 266.248,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:38
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:38
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, Karkın Köy ü , Boztepe Mevkii, 291 Ada, 3 Parsel
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kargın Köyü 291 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 7.535,44 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 452.126,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kargın Köyü 291 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 7.535,44 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 452.126,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:38
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:38
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.