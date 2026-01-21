Örnek No:55*

T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ

2024/383 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/383 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli Bozyazı İlçesi Kaledibi Mah. 112 Ada 1 Parsel Zem.1 6 Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde yer almaktadır. 6 Nolu bağımsız bölüm brüt 98,00 m2 / net 84,00 m2 yüz ölçümündedir. Birinci katı üç oda, banyo - wc ile bir balkondan müteşekkildir. Çatı katında bir oda ile üstü açık bir teras bulunmaktadır. Mimari projesine göre bağımsız bölümün zemin katı salon, mutfak, banyo - wc, antre ile kuzey ve güneyde iki adet giriş terasından müteşekkildir.

Adresi : Kaledibi Mahallesi Güneysu-1 Tatil Sitesi No:6Bozyazı / MERSİN

Yüzölçümü : 11.943,39 m2

Arsa Payı : 1/78

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında / Dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 15:00

07/01/2026



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.