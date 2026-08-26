T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2026/305 Esas

DAVALILAR : 1- YASEMİN YILDIZ ÖZKÖK Cumhuriyet Mah Sümer Cad Gence AptNo 10/3 Polatlı/ ANKARA

2- AYŞE AVCI Yeni Mah. İnönü Cad. Yılmaz Apt. 115/4 Polatlı/ ANKARA

3- CANSU YILDIZ Gazi Mh Fevzi Çakmak Cad N 58/4Polatlı/ ANKARA

4- CEMAL CAN YILDIZ Cumhuriyet Mahallesi İnönü Cad. Güneş Apt. Bolk No :8 Daire :12 Polatlı/ ANKARA

5- YELİZ YILDIZ Mehmet Akif Mah. Doğa Sokak. A Blok No5/8 Polatlı/ ANKARA

6- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında; davalı Cemal Can YILDIZ'a çıkartılan tebligatların iade gelmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilememesi nedeniyle, dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliği yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı Sacide TURĞUT'un, Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 35 ve 36 gereğince gerçeğe aykırı nüfus kaydının düzeltilmesi ve iptali;nüfus hanesinde çocuğu olarak görünen davalı 4 çocuğun, müvekkilin hanesinden ve anne adından çıkarılarak, gerçek/biyolojik anneleri olan davalı Ayşe AVCI'nın nüfusuna kaydedilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 26/06/2026 tarihli tensip tutanağında, "

3- Davanın basit yargılama usulüne tabi olduğuna,

4- Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nın 122. maddesi gereğince davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, tebligat zarfının üzerine HMK'nın 122, 128 ve 317. maddeleri gereğince dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceği ve süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ihtarının yazılmasına,

Ön inceleme duruşmasının 22/10/2026 günü saat 11:55'a bırakılmasına tensiben karar" verilmiş olup,

İş bu dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve davalı Cemal Can YILDIZ'ın HMK’nun 129. maddesinde gerekli şartları taşıyan cevap dilekçesini HMK’nun 127. maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde ilk itirazlarınızla birlikte ibraz etmesi veya iki hafta içerisinde ek süre talep edebileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.