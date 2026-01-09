Habertürk
        T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.01.2026 - 00:00
        İKİNCİ İ L A N
        T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/174 Esas

        NECİP GÜNEY ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimlik bilgisi bulunan gaip NURCAN GÜNEY'den uzunca zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların MK. 32-33.maddesi uyarınca 6 'şar ay ara ile iki defa ilan yapılmasına, ayrıca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde gaip NURCAN GÜNEY'i tanıyan ve bilen kişilerin mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur. 10.12.2025


        GAİP

        TC KİMLİK NO : 15717029800
        ADI SOYADI : NURCAN GÜNEY
        BABA ADI : ABDULLAH
        ANA ADI : EMAN AZİZ
        DOĞUM TARİHİ : 15/12/1986
        DOĞUM YERİ : KİRKÜK
        İKAMETGAH ADRESİ : İlkyerleşim Mah. 2011 Sk. No:2/1 İç Kapı No:KYenimahalle/ ANKARA

